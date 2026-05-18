KI-Bilder: Düsseldorf-Urteil: Motiv eines Fotos nicht schutzfähig, mit KI-Hilfe nachzubauen

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat in einem wegweisenden Urteil klargestellt, dass das bloße Motiv eines Fotos nicht schutzfähig ist und mit KI-Hilfe nachgebaut werden darf. Das Gericht wies die Klage ab, da die KI-Grafik zwar den Bildeinfall aufnahm, aber die schutzfähigen Elemente wie Perspektive, Belichtung und Schärfentiefe nicht übernommen hatte. Gleichzeitig legt das OLG jedoch enge Grenzen für den Schutz von KI-Bildern selbst.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat in einem wegweisenden Urteil klargestellt, dass das bloße Motiv eines Fotos nicht schutzfähig ist und mit KI-Hilfe nachgebaut werden darf. Im konkreten Fall hatte eine Unterwasserfotografin geklagt, weil ihr ehemaliger Partner ein ihrer Bilder in ein KI-System geladen hatte und daraus eine comichafte Grafik erzeugt hatte.

Das Gericht wies die Klage ab, da die KI-Grafik zwar den Bildeinfall aufnahm, aber die schutzfähigen Elemente wie Perspektive, Belichtung und Schärfentiefe nicht übernommen hatte. Gleichzeitig legt das OLG jedoch enge Grenzen für den Schutz von KI-Bildern selbst. Wer seine KI-Grafik als eigenes Werk schützen will, muss einen maßgeblichen, menschlich-gestalterischen Einfluss nachweisen können. Ein paar allgemeine Prompts in die KI einzugeben genügt dafür nicht.

Urheberrechtlich geschützt sind KI-Bilder laut dem Urteil nur dann, wenn der Nutzer extrem detaillierte Voreinstellungen macht, laufend spezifische Korrekturen vornimmt oder bewusst aus vielen Zwischenergebnissen auswählt. Wer vor Gericht behauptet, sein KI-Bild sei ein eigenständiges Werk, trägt die volle Beweislast. Im aktuellen Fall konnte der Beklagte nicht darlegen, welche kreativen Entscheidungen er getroffen hatte - damit wurde seiner Grafik der Werkschutz verweigert.

IT-Rechtler Jens Ferner begrüßt die Entscheidung, die bislang präziseste obergerichtliche Dogmatik zur Schnittstelle zwischen dem klassischen Lichtbildschutz und der Nutzung menschlich geschaffener Bilder als Input generativer KI-Systeme liefert





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