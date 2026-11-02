KI an Österreichs Schulen: Expertenwarnung vor Bildungsrückstand

Österreich liegt bei der KI-Vorbereitung von Schulen und Politik europaweit auf dem letzten Platz. Experten warnen vor mangelnder Regulierung und unklaren Lehrplänen für 2027.

Die Diskussion um den Einsatz von Tablet-Ausstattung in österreichischen Schulen hat sich um eine kritische Dimension erweitert: den Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Ein Experte warnt vor einem potenziellen Rückschritt im Bildungswesen, da die aktuellen Rahmenbedingungen für Lehrende, Lernende und die Politik als unzureichend eingestuft werden. Die Untersuchung zeigt auf, dass Österreich bei der Regulierung und Einbindung neuer Technologien deutlich hinter anderen europäischen Nationen zurückliegt.

Europaweiter Vergleich: Platz letzter bei KI-Regelung

Die Grundlage dieser Einschätzung bildet eine umfassende Untersuchung, die in sechs europäischen Ländern durchgeführt wurde. Insgesamt wurden drei Tausend und ein Elternpaare sowie gleich viele Kinder im Alter von acht bis sechzehn Jahren befragt. Hinzu kamen dreihundert Lehrkräfte als Expertenstimme. Für den österreichischen Teil der Studie wurden jeweils fünfhundert Eltern und Kinder einbezogen. Das Ergebnis fällt für die heimische Bildungspolitik ernüchternd aus: Lediglich vierundzwanzig Prozent der österreichischen Eltern sind der Auffassung, dass die Regierung ausreichende Maßnahmen für klare Regeln zum KI-Einsatz an Schulen unternimmt. Damit belegt Österreich unter allen sechs untersuchten Ländern den letzten Platz. Im europäischen Durchschnitt schätzen dreisigseven Prozent der Eltern die politische Steuerungslage als ausreichend ein.

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Unterschiedliche Perspektiven der Bildungsinstitutionen

Auch die österreichischen Bildungseinrichtungen müssen sich harsche Kritik gefallen lassen. Sechs von zehn Eltern in Österreich bewerten die Reaktion der Schulen auf die zunehmende Bedeutung künstlicher Intelligenz als unzureichend. Diese kritische Einschätzung ist nur in Italien noch negativer ausgefallen. Während KI-Programme bereits vielfach für schulische Aufgaben herangezogen werden, fehlt es oft an der notwendigen pädagogischen Einordnung. Fünfundvierzig Prozent der befragten österreichischen Schüler haben nach eigenen Angaben noch nie Unterricht zum richtigen Umgang mit KI-Werkzeugen erhalten. Nur fünfzehn Prozent berichten von einer strukturierten Unterrichtsstunde zu diesem spezifischen Thema. Gleichzeitig wird der Einsatz von KI bei Hausaufgaben und anderen schulischen Arbeiten als sehr selbstverständlich empfunden. Fünfundsechzig Prozent jener österreichischen Schüler, die KI für die Schule nutzen, geben an, bereits KI-generierte Inhalte als eigene Leistung eingereicht zu haben. Über alle sechs Länder hinweg liegt dieser Anteil bei achtundsechzig Prozent.

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Sorgen der Eltern und sinkendes Vertrauen

Nicht nur die Schulen stehen vor großen Herausforderungen. Auch die Elternschaft zeigt sich zunehmend unsicher, wie sie ihre Kinder beim Einsatz künstlicher Intelligenz zu Hause unterstützen soll. In Österreich trauen sich lediglich vierundvierzig Prozent der Eltern zu, die KI-Nutzung ihres Kindes sicher zu begleiten. Ein europaweiter Vergleich zeigt, dass sich die Situation verschärft hat: Der Länderdurchschnitt innerhalb eines Jahres von sechsundsechzig auf fünfzig Prozent gesunken. Diese Entwicklung deutet auf ein wachsendes Bedürfnis nach klaren Richtlinien und Unterstützungsmaterialien hin, das bisher nicht befriedigt wird. Die Diskrepanz zwischen dem alltäglichen Gebrauch der Technologie und der fehlenden strukturellen Einbindung im Bildungssystem ist groß.

Künftige Lehrpläne und Widerstand aus der Praxis

Die Ergebnisse der Studie erscheinen mitten in einer intensiven Debatte über die Zukunft des Unterrichts in Österreich. Ab Herbst zwei tausend sieben sollen in der AHS-Oberstufe neue Lehrpläne gelten. Dabei ist vorgesehen, die Beschäftigung mit künstlicher Intelligenz über den Informatikunterricht hinaus auszuweiten. Doch diese geplante Umstellung stößt auf deutlichen Widerstand in der Praxis. AHS-Lehrergewerkschafter Georg Stockinger (FCG) bezeichnete die Umsetzung im Oktober gegenüber der APA als nicht mehr seriös umsetzbar. Die Kritik an der aktuellen Ausrichtung der Bildungspolitik und der unklaren Lage an den Schulen bleibt bestehen. Ohne dringend benötigte Regelungen droht ein weiterer Rückstand im europäischen Vergleich.