Der ukrainische Botschafter in Österreich, Vasyl Khymynets, fordert FPÖ-Chef Herbert Kickl auf, die Ukraine zu besuchen. Er kritisiert dessen Abschiebe-Vorschlag im Kontext des russischen Angriffskrieges.

Der ukrainische Botschafter in Österreich, Vasyl Khymynets, hat den österreich ischen FPÖ -Chef Herbert Kickl öffentlich aufgefordert, die Ukraine zu besuchen, um sich ein eigenes Bild vom Krieg zu machen. Diese direkte Einladung richtet sich an die Folgen von Kickls umstrittenem Vorschlag zur Abschiebe-Debatte.

Konkrete Einladung nach Kiew

Khymynets nutzte die Plattform X, um eine persönliche Botschaft an den FPÖ-Obmann zu senden. Er forderte Herbert Kickl explizit auf, Mut zu beweisen und nach Kiew zu reisen. Der Diplomat erklärte, der Besuch sei notwendig, um zu begreifen, worum es in diesem russischen Krieg eigentlich geht. Die Reise sollte Herbert Kickl dazu bringen, die reale Situation vor Ort zu verstehen.

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Verteidigung der europäischen Sicherheit

Der Botschafter betonte, dass die Ukraine ihren eigenen Staat verteidigt, aber auch die Sicherheit und Demokratie in ganz Europa schützt. Vasyl Khymynets argumentierte, dass jede Unterstützung für die Ukraine auch im direkten Interesse der europäischen Staaten liegt. Ein Besuch in der Ukraine würde Herbert Kickl zeigen, dass Hilfe dort auch dem eigenen Kontinent dient.

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Hintergrund des Abschiebe-Vorschlags

Die Reaktion erfolgte nach Kickls Aussagen vom Freitag, dem 27. November. Der FPÖ-Chef hatte damals vorgeschlagen, nach einem Friedensschluss abgelehnte Asylwerber in die Ukraine zu bringen. Konkret nannte er Syrer und Afghanen, die Österreich nicht in ihre Herkunftsländer abschieben kann. Herbert Kickl verwies dabei auf die Milliardenhilfen der EU und Österreichs für die Ukraine. Daraus leitete er die Forderung ab, das Land solle im Gegenzug diese Menschen aufnehmen. Sie könnten beim Wiedaufbau helfen. Schon vor der Reaktion des Botschafters hatten ÖVP, SPÖ und NEOS Kickls Vorschlag deutlich zurückgewiesen. Die Koalitionsparteien kritisierten die Forderung und stellten die Überlegungen des FPÖ-Chefs infrage. Vasyl Khymynets setzt in seiner Antwort einen anderen Schwerpunkt. Nach seiner Darstellung kommt die Unterstützung für die Ukraine auch den europäischen Staaten selbst zugute. Mit seiner direkten Reiseaufforderung will der Diplomat Herbert Kickl offenbar dazu bewegen, sich vor Ort mit den Folgen des russischen Angriffskrieges auseinanderzusetzen. Der ukrainische Botschafter warnt davor, die Kriegsverbrechen von Kreml-Kriegstreiber Wladimir Putin zu verharmlosen. Er fordert politische Verantwortung für die Realität des Konflikts.