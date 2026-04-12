Kfz-Studie 2026: Mobilität in Österreich im Wandel – Verbrennungsmotoren dominieren, aber Hybridantriebe holen auf

Die Kfz-Studie 2026 der Wiener Städtischen zeigt ein komplexes Bild der Mobilität in Österreich. Trotz des Trends zu alternativen Antrieben bleibt das Auto für viele unverzichtbar, wobei Verbrennungsmotoren noch immer dominieren. Geschlechtsspezifische Unterschiede, die Akzeptanz von Verkehrsregeln und die Meinungen zu digitalen Lösungen werden beleuchtet.

NÖN.at verwendet Cookies, um Ihnen regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir Ihnen, die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser zuzulassen. Sollten Sie nicht wissen, wie das funktioniert, werden Ihnen folgende Links helfen.\Die Kfz-Studie 2026 der Wiener Städtischen, durchgeführt vom Gallup Institut, zeichnet ein differenziertes Bild der Mobilität in Österreich .

Zwischen Sicherheitsbedenken und technologischem Fortschritt bleibt das Auto für viele unverzichtbar, und die Akzeptanz für strengere Verkehrsregeln steigt. Die Studie zeigt, dass klassische Verbrennungsmotoren weiterhin die Antriebswahl auf Österreichs Straßen dominieren. Benzinmotoren erfreuen sich mit 58 Prozent großer Beliebtheit, gefolgt von Diesel mit 37 Prozent. Elektro- und Hybridfahrzeuge haben einen Anteil von 14 Prozent. Geschlechtsspezifische Unterschiede sind deutlich erkennbar: 64 Prozent der Frauen fahren Benziner (Männer: 52 Prozent), während 41 Prozent der Männer Diesel nutzen (Frauen: 32 Prozent).\Bei der Frage nach dem zukünftigen Autokauf zeigen sich Veränderungen. Verbrennungsmotoren sind immer noch führend, aber Hybridantriebe holen auf. Rund ein Drittel tendiert zu einem Benziner, 28 Prozent zu einem Diesel und ein Viertel zu einem Hybridmotor. Elektromotoren stehen mit 14 Prozent an letzter Stelle. Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen, betont: „Die Zahlen zeigen klar: Die Transformation der Mobilität ist in vollem Gange. Während alternative Antriebe zunehmend an Bedeutung gewinnen, bleibt der Verbrennungsmotor vorerst jedoch ein zentraler Bestandteil des Autokaufs.“ Für etwa zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher ist das Auto im Alltag unverzichtbar und hat sowohl beruflich als auch privat einen hohen Stellenwert. Besonders im ländlichen Raum ist die Bedeutung mit 74 Prozent überdurchschnittlich hoch. 30 Prozent der Befragten geben an, dass der Stellenwert des Autos für sie zugenommen hat, während sich für 55 Prozent der Wert in den letzten Jahren nicht verändert hat. Wendler fügt hinzu: „Das Auto ist für viele Menschen weit mehr als ein Fortbewegungsmittel – es steht nach wie vor für Unabhängigkeit und persönliche Freiheit. Gerade in ländlichen Regionen ist das Auto – auch aufgrund der mangelnden Alternativen – unabdingbar.“\Autofahrer in Österreich sind von ihren Fähigkeiten überzeugt: Acht von zehn halten sich für gute Fahrer. Jüngere bis 30 Jahre sind in ihrer Selbsteinschätzung etwas zurückhaltender. Männer bewerten ihre Fahrweise besser als Frauen. Bezüglich der Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen halten sich die meisten Österreicher an die Tempolimits. Rund ein Fünftel fährt jedoch schneller, wobei die Generation Y (30- bis 45-Jährige) häufiger auffällig wird. 26 Prozent der Gen Y geben an, über 130 km/h zu fahren. Die digitale Autobahn-Vignette, die ab Dezember 2026 die klassische Klebe-Vignette ablöst, teilt die Meinungen. 49 Prozent sehen darin eine Verbesserung, 51 Prozent empfinden die Umstellung als Zwangsdigitalisierung, wobei jüngere Generationen die Vorteile klarer erkennen. Die neuen §57a-Pickerl-Intervalle (nur noch alle zwei Jahre) finden breite Zustimmung, wobei über 70 Prozent die neue Regelung gutheißen. Selbstfahrende Autos gewinnen an Interesse. Rund 60 Prozent können sich den Kauf vorstellen, wobei Männer offener sind. Es gibt jedoch Vorbehalte, insbesondere hinsichtlich der Sicherheit. Geschlechtsspezifische Unterschiede sind erkennbar: Frauen bewerten das automatisierte Fahren kritischer. Technische Systeme zur Alkohol-Kontrolle im Fahrzeug werden mehrheitlich positiv bewertet, wobei rund zwei Drittel den Einsatz von Alkohol-Wegfahrsperren befürworten





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