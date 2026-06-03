Der mazedonische Erstligist KF Shkupi stellte mit nur einem Punkt aus 33 Spielen und 32 Niederlagen einen Negativrekord in Europa auf und stieg sportlich ab.

Die Saison für den mazedonischen Fußball verein KF Shkupi endete in einem historischen Debakel. Mit nur einem Punkt aus 33 Spielen, keinem Sieg und lediglich einem Unentschieden bei 32 Niederlagen, stellte das Team den wohl schlechtesten Saisonverlauf eines europäischen Erstligisten auf.

Die katastrophale Tordifferenz von 15:130 unterstrich die sportliche Misere, die den Klub mit 32 Punkten Rückstand auf den Vorletzten klar auf den letzten Tabellenplatz der höchsten mazedonischen Liga beförderte. Nicht nur der Abstieg in die zweite Liga ist die Konsequenz, sondern auch der zweifelhafte Titel als schlechtester Verein Europas in der aktuellen Saison, da kein anderes Erstligateam auf dem Kontinent ohne einen Sieg blieb.

Noch in der Spielzeit 2021/22 hatte KF Shkupi den mazedonischen Meistertitel errungen und nahm sogar an den Play-offs zur UEFA Conference League teil, scheiterte dort jedoch. Seitdem hat sich die Lage des Klubs dramatisch verschlechtert. Anhaltende finanzielle Probleme und eine Transfersperre zwangen den Verein, fast ausschließlich auf junge Nachwuchsspieler zu setzen, was die sportliche Wettbewerbsfähigkeit weiter einschränkte. Die Kombination aus personellen Limitierungen und möglicherweise motivationalen oder taktischen Defiziten führte zu dieser beispiellosen Negativserie.

Die europäische Fußballlandschaft wird dieses Ergebnis mit Verwunderung zur Kenntnis nehmen, da eine derartige Dominanz von Niederlagen in einer Profiliga selten ist. Während in anderen Ländern. Tabellenletzte oft noch einige Siege oder Unentschieden erzielen, blieb KF Shkupi selbst in Heimspielen ohne Erfolg. Medien und Fans diskutieren bereits über die Ursachen, von Managementfehlern über mangelnde Ressourcen bis hin zupsychologischen Faktoren.

Der Verein muss nun nicht den sportlichen, sondern auch den Reputationsschaden bewältigen, denn der Abstieg und der Negativrekord werden die Sponsorengewinnung und die Arbeit mit jungen Spielern langfristig erschweren





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