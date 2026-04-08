KF-Holz Kaltenegger GmbH meldet Konkurs an: 25 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs

Das Unternehmen KF-Holz Kaltenegger GmbH in Moosdorf, Bezirk Braunau, ist insolvent. Grund sind anhaltende Verluste und eine schlechte Auftragslage. 25 Mitarbeiter sind betroffen.

Die KF-Holz Kaltenegger GmbH mit Sitz in Moosdorf , Bezirk Braunau , hat Konkurs angemeldet. Das Unternehmen, welches Verpackungen, Geschenkartikel und Werbemittel aus Holz produzierte und zudem ein Sägewerk betrieb, musste aufgrund anhaltender finanzieller Schwierigkeiten die Insolvenz einreichen. In den vergangenen Jahren erwirtschaftete die Firma erhebliche Verluste, die trotz verschiedener Reorganisationsmaßnahmen nicht mehr ausgeglichen werden konnten.

Die Auftragslage verschlechterte sich stetig, wodurch das Unternehmen letztendlich in die Zahlungsunfähigkeit geriet. Diese Entwicklung hat gravierende Folgen für die Beschäftigten und die Gläubiger.\Die aktuellen Schulden belaufen sich auf etwa 2,5 Millionen Euro. Über das vorhandene Vermögen liegen derzeit noch keine detaillierten Informationen vor. Von der Insolvenz sind rund 50 Gläubiger betroffen, was die Tragweite der finanziellen Probleme verdeutlicht. Darüber hinaus verlieren 25 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz, was eine beträchtliche soziale Härte für die betroffenen Personen darstellt. Die Nachricht vom Konkurs der KF-Holz Kaltenegger GmbH unterstreicht die schwierige wirtschaftliche Lage, mit der viele Unternehmen in der aktuellen Zeit konfrontiert sind. Die Gründe für die Insolvenz sind vielfältig und umfassen neben der mangelnden Rentabilität auch die schwierige Auftragslage und die Unfähigkeit, sich den veränderten Marktbedingungen anzupassen. Die Auswirkungen dieser Insolvenz sind sowohl finanzieller als auch sozialer Natur und verdeutlichen die Notwendigkeit von wirtschaftlicher Stabilität und nachhaltigem Wirtschaften.\Die Insolvenz von KF-Holz Kaltenegger GmbH reiht sich in eine Reihe von Unternehmenspleiten ein, die in letzter Zeit Schlagzeilen machen. Erst vor wenigen Tagen wurde die Insolvenz der ELG-Dach GmbH in Mauthausen, Bezirk Perg, bekannt. Ursache hierfür waren unter anderem Zahlungsausfälle von Kunden, die den Betrieb in finanzielle Schwierigkeiten brachten. Die ELG-Dach GmbH hatte Schulden in Höhe von rund 30 Millionen Euro angehäuft. Diese Entwicklung betrifft 48 Gläubiger und zehn Mitarbeiter, die nun ebenfalls mit den Folgen der Insolvenz konfrontiert sind. Konkret bedeutet dies, dass keine Bauaufträge mehr bearbeitet werden können. Eine Sanierung des Unternehmens scheiterte, was die Schließung des Betriebs und den Verlust der Arbeitsplätze zur Folge hat. Die Häufung von Insolvenzfällen in der Region verdeutlicht die Notwendigkeit einer genauen Analyse der Ursachen und der Entwicklung von Maßnahmen zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage. Die betroffenen Unternehmen und deren Mitarbeiter benötigen Unterstützung, um die schwierige Situation zu bewältigen und eine neue berufliche Perspektive zu finden





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