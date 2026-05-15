Kevin-Prince Boateng spricht offen über seine Gefühle gegenüber Jerome Boateng

Kevin-Prince Boateng hat in einem Podcast über das schwierige Verhältnis zu seinem Halbbruder Jerome Boateng gesprochen. Die beiden Halbbrüder standen sich bei der Weltmeisterschaft 2010 sogar direkt gegenüber.

Klare Worte von Kevin-Prince Boateng ! Der ehemalige Milan-Star hat in einem Podcast schonungslos über das schwierige Verhältnis zu seinem Halbbruder Jerome Boateng gesprochen. Uns verbindet nichts, erklärte Kevin-Prince im Gespräch mit Andreas Poke.

Die Beziehung der beiden sei schon seit vielen Jahren belastet. Wir hatten nie ein gutes Verhältnis, weil er ganz anders ist als ich, meinte der Ex-Profi über seinen Bruder, mit dem er denselben Vater, aber unterschiedliche Mütter hat. Besonders offen sprach Kevin-Prince über seine Gefühle während der erfolgreichen Karriere von Jerome Boateng. Er habe lange mit Neid und Frust zu kämpfen gehabt.

Ich dachte oft, dass er vieles nicht verdient hat, weil ich derjenige war, der zuerst die Schritte gemacht hat – auch die falschen. Ich habe ihm den Weg geebnet. Vor allem Jeromes Erfolge in der Champions League hätten ihn beschäftigt. Es gab Momente, in denen ich neidisch war.

Ich wollte immer die Champions League gewinnen. Das war für mich das Wichtigste. Dass ausgerechnet sein Bruder diesen Titel holte, habe ich besonders getroffen. Jerome Boateng gewann in seiner Karriere unter anderem zweimal die Champions League mit dem FC Bayern, wurde neunmal deutscher Meister und 2014 Weltmeister mit Deutschland.

Die beiden Halbbrüder standen sich bei der Weltmeisterschaft 2010 sogar direkt gegenüber: Jerome lief für Deutschland auf, Kevin-Prince für Ghana





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