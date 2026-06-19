Kerry King veröffentlicht Soloalbum "From Hell I Rise" - Slayer-Legende kehrt mit voller Wucht zurück

Nach dem Ende von Slayer startet Gitarrist Kerry King mit seinem ersten Soloalbum durch. "From Hell I Rise" vereint traditionellen Thrash-Metal mit neuen Impulsen und zeigt King motivierter denn je.

Für Metal-Fans weltweit ist es eines der meist erwarteten Alben der letzten Jahre: Kerry King , die Slayer -Legende, meldet sich mit voller Wucht zurück und veröffentlicht sein erstes Soloalbum " From Hell I Rise ".

Das Album markiert einen neuen Kapitel in der Karriere des Gitarristen, nachdem Slayer am 30. November 2019 in Los Angeles ihr vermeintlich letztes Konzert spielten. Während für viele damit eine Ära endete, war es für King der Startschuss für neue musikalische Feldzüge. Die 13 Songs des Albums liefern messerscharfe Riffs, brachiale Aggression und kompromisslose Energie, genau das, was Fans von ihm erwarten.

König begegnet dem unvermeidlichen Vergleich mit Slayer gelassen und ist überzeugt, dass das Album musikalisch und von den Leistungen der Musiker her problemlos neben jedem Werk seiner früheren Band bestehen kann. Gleichzeitig weiß er, dass einige Fans sich beschweren werden, die Platte klinge zu sehr nach Slayer, andere wiederum, sie klinge nicht genug nach Slayer. Das sei die Natur der Sache.

Tatsächlich macht King keinen Hehl daraus, dass "From Hell I Rise" bewusst an die Tradition anknüpft, stammte doch ein Großteil der Slayer-Musik in den letzten Jahren aus seiner Feder. Einige Ideen entstanden sogar noch während der Arbeit am letzten Slayer-Album "Repentless". Ein zentraler Faktor für den Sound des Albums ist der neue Sänger Mark Osegueda, den King als langjährigen Freund seit den frühen Thrash-Metal-Tagen in Kalifornien gewinnen konnte.

King schwärmt von Oseguedas Leistung und war schon nach wenigen Aufnahmen beeindruckt von der Intensität, die dieser in seinen Gesang legt. Er fragte mehrfach, ob diese kraftvollen Darbietungen live reproduzierbar seien, und erhielt jedes Mal ein selbstbewusstes Ja. Auch der Produzent Josh Wilbur, der unter anderem mit Lamb of God arbeitet, zeigte sich begeistert und lobte Oseguedas Gesang als "dämonisch". Gleichzeitig würdigte er King als extrem zielstrebigen Musiker, der genau wisse, was er wolle, ohne dabei arrogant zu wirken.

Inhaltlich bleibt Kerry King seinem Stil treu. Die Texte behandeln Krieg, gesellschaftliche Konflikte, Frauenrechte und die politische Entwicklung der USA. Besonders die Songs "Residue" und "Toxic" entstanden während einer Corona-Erkrankung, als King isoliert in einem Hotelzimmer saß. Die damaligen politischen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten machten ihn wütend, und in seinen Texten verarbeitet er diese Frustration, kritisiert die zunehmende gesellschaftliche Spaltung.

Wer genau hinhört, entdeckt auf dem Album zahlreiche Anspielungen auf Kings Vergangenheit. Dämonische Bilder, apokalyptische Szenarien und Wortspiele mit Begriffen wie "Rain" und "Reign" schlagen die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Besonders clever ist die Konstruktion des Albums: Bereits zu Beginn wird mit den Worten "From Hell I Will Rise" die spätere Schlusspointe angedeutet. Im finalen Titelsong heißt es dann "From Hell I Rise" - die Prophezeiung wird erfüllt.

Eine Idee, die King nach eigener Aussage zuvor noch nie umgesetzt hatte und die perfekt zu seinem düsteren Humor passt. Während viele Musiker seiner Generation längst über den Ruhestand nachdenken, wirkt Kerry King motivierter denn je. Das zeigen Festival-Auftritte wie zuletzt am Nova Rock 2026 im Burgenland, wo er nicht nur neues Material präsentierte, sondern Fans auch mit mehreren Slayer-Klassikern wie "Raining Blood" oder "Black Magic" begeisterte - Songs, an deren Entstehung King maßgeblich beteiligt war.

Für den Gitarristen ist klar: Seine Vergangenheit macht ihn stolz, aber sie soll ihn nicht daran hindern, neue Wege zu gehen. Genau das beweist "From Hell I Rise" eindrucksvoll. Mit diesem Album liefert Kerry King genau das ab, auf das die Metal-Welt seit dem Ende von Slayer gewartet hat: eine Platte, die die unbändige Aggression seiner legendären Band mit frischen Ideen und einer hochkarätigen Besetzung verbindet.

Wer gehofft hat, dass Kerry King nach Slayer leiser wird, bekommt die Antwort: Das Gegenteil ist der Fall. Der Metal-Veteran erhebt sich aus der Hölle - und lässt die Erde dabei erbeben





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