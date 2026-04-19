Kenianer Kiprotich triumphiert beim Vienna City Marathon – Gruen muss aufgeben

Der 24-jährige Kenianer Kiprotich gewinnt den 43. Vienna City Marathon mit einer Zeit von 2:06:54. Der österreichische Rekordhalter Aaron Gruen scheidet kurz vor der Halbmarathonmarke aus.

Der 43. Vienna City Marathon ist entschieden. Der 24-jährige Kenianer Kiprotich sicherte sich am Sonntag über die klassische Distanz von 42,195 Kilometern den Sieg. Mit einer beeindruckenden Zeit von 2:06:54 Stunden lief er über die Ziellinie und verwies seine Konkurrenten mit deutlichem Respektabstand auf die Plätze. Die Entscheidung fiel, wie schon so oft in der Geschichte dieses traditionsreichen Rennens, im Prater.

Kiprotich war mit einer persönlichen Bestzeit von 2:11:21 nach Wien gereist, seine bisherige Bestmarke wollte er hier übertreffen und mit seinem zweiten Marathon überhaupt gleich einen großen Erfolg feiern. Er war nicht der absolute Top-Favorit, aber seine Leistung hat alle Erwartungen übertroffen.

Der Wettlauf gegen die Zeit gestaltete sich als härter als erwartet. Zwar waren die Wetterbedingungen gut und boten theoretisch die Chance auf eine neue Wien-Bestmarke von 2:05:08, doch nach vielen Kilometern im Sololauf musste Kiprotich erkennen, dass diese Marke außer Reichweite lag. Dennoch war sein Sieg unangefochten.

Der zweitplatzierte Läufer, Oqbe Kibrom aus Eritrea, der als Mitfavorit gehandelt wurde, überquerte die Ziellinie mit einem Rückstand von 1:17 Minuten. Auf dem dritten Platz folgte Charles Mneria aus Kenia, der weitere 32 Sekunden später ins Ziel kam.

Für eine große Enttäuschung sorgte der österreichische Rekordhalter Aaron Gruen. Der 27-jährige in den USA lebende Athlet, der mit großen Ambitionen an den Start gegangen war, musste kurz vor der Halbmarathonmarke das Rennen aufgeben. Er hatte gehofft, seine im Vorjahr aufgestellte persönliche Bestmarke von 2:09:53 Stunden zu verbessern, doch sein Körper ließ dies nicht zu.

Die Leistung von Kiprotich ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass es erst sein zweiter Marathon überhaupt war. Er reiste mit einer persönlichen Bestzeit von 2:11:21 an und hat sich mit seinem Sieg in Wien eindrucksvoll in der Weltspitze etabliert.

Seine Strategie ging auf: Gemeinsam mit Kibrom löste er sich an einer Verpflegungsstation in der Hauptallee von der Spitzengruppe. Kurz darauf, etwa bei Kilometer 32, konnte er auch den Top-Favoriten hinter sich lassen und setzte zum entscheidenden Sololauf an. Dieser Athlet zeigte, was mit Talent, harter Arbeit und der richtigen Vorbereitung möglich ist.

Um die Dimension seiner Leistung besser einordnen zu können, sei erwähnt, dass der aktuelle Marathon-Weltrekord von Kelvin Kiptum beim Chicago Marathon 2023 aufgestellt wurde und bei 2:00:35 Stunden liegt. Kiprotichs Leistung ist zwar noch weit von dieser Fabelzeit entfernt, aber für seinen frühen Karrierezeitpunkt und seinen zweiten Marathon ist sie außergewöhnlich.

Die Enttäuschung bei Aaron Gruen dürfte groß sein, da er sich viel vorgenommen hatte. Sein Ausscheiden ist ein harter Schlag für seine ambitionierten Ziele für diese Saison. Die österreichische Marathon-Szene hofft auf seine baldige Genesung und Rückkehr zu alter Form.

Der Vienna City Marathon hat wieder einmal bewiesen, dass er eine Bühne für herausragende Leistungen und dramatische Wettkämpfe ist. Die Vorentscheidung fiel im Prater, jenem Abschnitt der Strecke, der für viele entscheidende Momente in der Geschichte des Rennens gesorgt hat.

Kiprotichs Sieg ist ein Beweis für sein Potenzial und lässt auf weitere Erfolge in seiner Karriere hoffen. Die Veranstaltung zog wieder tausende von Läufern und Zuschauern an und bot ein beeindruckendes Spektakel des Ausdauersports.





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vienna City Marathon Kiprotich Aaron Gruen Marathon Leichtathletik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vienna City Marathon: Emotionen, Erwartungen und der Wandel eines SporteventsDer Vienna City Marathon feiert seine 43. Auflage mit über 49.000 Läufern. Der Artikel beleuchtet die Emotionen, Erinnerungen und Erwartungen rund um das Event, erinnert an vergangene Erfolge und analysiert die Entwicklung des Marathons von einem kleineren Rennen zu einem internationalen Top-Event, das nun zu den European Marathon Classics zählt. Der Fokus liegt auf dem Wandel des Marathons, der gestiegenen Popularität des Laufsports und der Dominanz afrikanischer Athleten, während auch der Wunsch nach einem Heimsieg thematisiert wird. Besonderes Augenmerk liegt auf einem Harvard-Medizinstudenten und Cellisten, der sein Wien-Debüt gibt.

Read more »

'Wissen, wo sie verwundbar sind' – Vienna will Titel'BSL-Play-offs starten: Vienna, Oberwart, Kapfenberg und Wels kämpfen um den Titel. Alle Viertelfinalserien versprechen große Spannung.'

Read more »

Vienna City Marathon: Jüngere und weiblichere Läufer erobern die Strecken – Gemeinschaftserlebnis im FokusDer Vienna City Marathon verzeichnet eine Rekordbeteiligung und eine signifikante Verschiebung in der Teilnehmerstruktur: Jüngere und mehr weibliche Läufer dominieren das Feld, wobei der Fokus zunehmend auf dem Gemeinschaftserlebnis liegt. Experten erklären diesen Trend mit einem Wertewandel bei der Generation Z und der Suche nach sozialen Kontakten in Laufgemeinschaften.

Read more »

Umfassende Straßensperren und Verkehrshinweise anlässlich des Vienna City MarathonDer Vienna City Marathon und weitere Laufveranstaltungen führen am Sonntag, den 19. April, zu weitreichenden Verkehrsbeschränkungen in Wien. Von frühen Morgenstunden bis in die späten Abendstunden sind zahlreiche Hauptverkehrsadern und Straßen in der Innenstadt sowie in angrenzenden Bezirken gesperrt. Reisende und Anwohner werden dringend gebeten, die Innenstadt weiträumig zu umfahren und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, insbesondere die U-Bahnen, die in dichteren Intervallen fahren werden. Der ÖAMTC empfiehlt zudem, Fahrzeuge bereits am Vortag außerhalb der betroffenen Zonen zu parken.

Read more »

43. Vienna City Marathon: Rekordzahlen und ausgelassene StimmungDer 43. Vienna City Marathon zieht 49.379 Teilnehmer in neun Bewerben an. Hunderttausende Zuschauer, Musik und DJs sorgen für eine einzigartige Atmosphäre entlang der Strecke und in zahlreichen Cheering Zones. Public Viewing Bereiche ermöglichen das Mitfiebern live.

Read more »

Vienna City Marathon: Überraschungssieger und StreckenrekordDer 43. Vienna City Marathon bot spannende Rennen und überraschende Ergebnisse. Bei den Männern siegte der kenianische Außenseiter Fanny Kiprotich, während bei den Frauen Tigist Gezahagn, eine sehbehinderte Athletin, einen neuen Streckenrekord aufstellte. Österreichs Hoffnungen ruhten auf Aaron Grün, der jedoch vorzeitig aufgeben musste.

Read more »