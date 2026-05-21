Kendall Jenner und Jacob Elordi vereinen Natalie Wood und Christopher Reeves in öffentlichen Augen

Die Tatsache, dass Kendall Jenner und Jacob Elordi gegenüber ihren Fans eine geheime Liebe vertraten und jetzt als scharfen Liebespaaren aufgetreten sind, erinnert an Hollywood-Legenden wie Natalie Wood und Christopher Reeves.

Schon seit Anfang des Jahres soll es zwischen Kendall Jenner und Jacob Elordi knistern, jetzt wurden das Model und der Hollywood-Beau beim gemeinsamen Urlaub in Hawaii erwischt.

Und ein Insider plauderte unterdessen heiße Liebes-Geheimnisse aus. Ein Insider unter dem "People"-Magazin plauderte, dass Kendall Jenner und Jacob Elordi im Laufe des letzten Jahres eine geheime Liebe entwickelten, die gemeinsam bei ihrem Urlaubs in Hawaii gefestigt wurde. Insbesondere die Vorfreude und die Passivität von Kendall Jenner und Jacob Elordi im Umgang mit ihrer Beziehung betont der Insider.

"Sie versuchen nicht, daraus eine große öffentliche Sache zu machen. Sie genießen es, Zeit miteinander in privater Atmosphäre zu verbringen" und sind sich wohl bewusst, dass ihre Beziehung ein langsames Ausbrennen darstellt," fügte er hinzu. Kendall Jenner hat die Liebe von Jacob Elrodi im Gegensatz zu ihrer Schwester Kylie Jenner lieber aus der Öffentlichkeit gehouden, auch wenn die Gerüchte um ihre Sexualität angeblich erhoben wurden.

Ein Insider erzählte dem Magazin, dass Kendall jenner zwar nicht lesbisch sei, sich aber die Möglichkeit offenhalten würde, ihre Sexualität zu ausgezeichnete, falls sie so voreingenommen wäre. Trotzdem äußerte sie deutliche Bedenken bezüglich des Tonfalls, der "nicht freundlich" sei, und kritisierte "Eher so: ,Was zur Hölle machst du eigentlich?

‘" in den Diskussionen über ihre Sexualität. Insgesamt betont die 20-Jährige ihre Bereitschaft, offen über ihre Sexualität zu sprechen, insbesondere wenn sie die Möglichkeit dazu hätte, selbst die Meinungen anderer nicht zu untergräben. Die Reinheit dieser Haltung ist ihr vom Tonfall des Internet rund um ihre Sexualität zerstört worden





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