Kellerbrand in Nürnberg: Elf Verletzte und Evakuierung im Norden

Feuerwehr löscht Brand im Nürnberger Norden. Elf Personen medizinisch versorgt. Evakuierung wegen starker Rauchentwicklung. Polizei ermittelt zur Ursache.

Am frühen Morgen des 8. November 2026 löste ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Norden von Nürnberg einen Großeinsatz der Sicherheitskräfte aus. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei waren in den frühen Morgenstunden im Einsatz, nachdem ein Anwohner um kurz nach 04:00 Uhr Alarm geschlagen hatte. Der Auslöser war ein deutlich wahrnehmbarer Rauchgeruch im Wohngebäude in der Gärtnerstraße, was die Bewohner auf die Gefahr aufmerksam machte.

Einsatzkräfte im Keller und Rettung von Balkonen

Die kurz darauf am Ort eingetroffenen Kräfte der Feuerwehr stellten fest, dass das Feuer im Keller des Gebäudes ausgebrochen war. Aufgrund der rapiden und starken Rauchentwicklung war die Selbstrettung für die Hausbewohner in einigen Fällen nicht mehr möglich. Um die Gefährdeten zu retten, setzten die Einsatzkräfte eine Drehleiter ein, um Menschen von den Balkonen ihrer Wohnungen sicher in die Höhe zu bringen und ins Freie zu bringen.

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Elf Personen benötigen medizinische Behandlung

Infolge des Brandgeschehens und der daraus resultierenden Rauchgasentwicklung mussten nach aktuellem Stand elf Menschen medizinisch versorgt werden. Die Betroffenen litten unter Rauchgasvergiftungen oder Kreislaufproblemen, die durch die Belastung der Atemwege und die Schocksituation entstanden waren. Die schnelle Reaktion der Notärzte und des Rettungsdienstes sorgte dafür, dass die Betroffenen vor Ort behandelt und notfalls weiterführend versorgt wurden.

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Einschränkungen für Bewohner und Sachschaden

Der Kellerbrand konnte von der Feuerwehr letztlich unter Kontrolle gebracht und vollständig abgelöscht werden. Dennoch ist der Brandort selbst derzeit nicht betreten, da die Polizei das Kellergeschoss versiegelt hat. Dementsprechend können die Bewohner aktuell nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr geht jedoch davon aus, dass eine Rückkehr der Bewohner nach Einschätzung der Experten gegen Mittag desselben Tages möglich sein wird.

Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden, da noch keine vollständige Schadensanalyse durchgeführt wurde. Auch die Brandursache ist noch völlig unklar. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden vom Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen, um den Hergang des Vorfalls aufzuklären und möglichen Straftatbeständen nachzugehen.