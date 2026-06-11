Keir Starmer verliert Verteidigungsminister John Healey: Streit um Verteidigungsausgaben

Keir Starmer, der britische Premierminister, verliert seinen Verteidigungsminister John Healey aufgrund eines Streits um die Höhe der Verteidigungsausgaben. Der Minister zog das Handtuch und kritisierte die Regierung für die Verzögerung des Verteidigungsinvestitionsplans.

Nächster Rückschlag für den britischen Premier Keir Starmer ! Die Kritik an seiner Regierung reißt nicht ab – nun verliert der Labour-Chef auch noch seinen Verteidigungsminister.

John Healey warf am Donnerstag überraschend das Handtuch. Als Grund für seinen Rücktritt nannte Healey einen Streit über die Höhe der Verteidigungsausgaben. In einer Mitteilung auf der Kurznachrichtenplattform X machte der Minister seinem Ärger Luft und zog die Konsequenzen. Für Starmer kommt der Abgang zur Unzeit: Die Regierung steht ohnehin bereits massiv unter Druck.

Durch den Streit zwischen dem britischen Verteidigungs- und dem Finanzministerium verzögert sich der Verteidigungsinvestitionsplan bereits seit letztem Jahr.

"Sie waren nicht in der Lage, und das Finanzministerium war nicht willens, die Mittel bereitzustellen, die die Nation in dieser Zeit zunehmender Bedrohungen zur Verteidigung des Landes benötigt", schrieb Healey in seinem Brief. Die Verzögerung hat die britische Rüstungsindustrie verärgert. Diese hat erklärt, sie könne in Zeiten großer geopolitischer Instabilität und angesichts der Tatsache, dass sich die Vereinigten Staaten vom Schutz Europas abwenden, nicht in langfristige Programme für die Sicherheit des Landes investieren





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