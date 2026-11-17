Die Staatsanwaltschaft stellt das Ermittlungsverfahren gegen Bürgermeister Johannes Anzengruber ein. Hintergrund war ein Mitarbeiterfest, bei dem es zu Diskussionen über die notwendige Genehmigung kam.

Die Staatsanwaltschaft hat am Dienstag bekanntgegeben, dass kein Ermittlungsverfahren gegen den Innsbrucker Bürgermeister Johannes Anzengruber eingeleitet wird. Der Vorwurf des Amtsmissbrauch s, den die Landespolizeidirektion Tirol gegen ihn erhoben hatte, hat sich nach Prüfung der Faktenlage als nicht haltbar erwiesen. Damit ist eine juristische Belastung für den Stadtoberen abgewendet.

Hintergrund des Festes in der Remise

Die rechtlichen Auseinandersetzungen gehen auf einen Vorfall am 9. Oktober zurück. Zu diesem Zeitpunkt lud die Stadt Innsbruck rund 800 Mitarbeitende des Magistrats zu einem Fest in die Remise der Innsbrucker Verkehrsbetriebe ein. Die Veranstaltung zog jedoch die Aufmerksamkeit von Anrainern auf sich, die sich über die Lärmbelästigung beschwerten.

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Wegen der Beschwerden rückte die Polizei mehrfach vor Ort an. Dabei kam es offenbar zu Unstimmigkeiten zwischen den Beamten und Bürgermeister Johannes Anzengruber. Die Frage stand im Raum, ob es sich um eine private Feier handelte und ob dafür ein offizieller Veranstaltungsbescheid erforderlich war.

Rechtliche Bewertung der Veranstaltung

Die Staatsanwaltschaft kam in ihrer aktuellen Stellungnahme zu dem klaren Ergebnis, dass es sich bei der Zusammenkunft um eine private Veranstaltung handelte. Daher war der Erlass eines behördlichen Bescheides nicht erforderlich und folglich auch nicht relevant. Die Behörde wies darauf hin, dass die bloße Diskussion darüber, ob ein bestimmter Sachverhalt verwirklicht wurde, keinen Verdacht auf eine versuchte Bestimmung zur rechtswidrigen Unterlassung von Amtshandlungen begründet.

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Die Ermittler stellten fest, dass das bloße Diskutieren über die Rechtslage oder den Umgang mit einem Sachverhalt nicht ausreicht, um eine strafrechtliche Ahndung wegen Amtsmissbrauchs zu rechtfertigen. Die rechtliche Einschätzung der Behörde entlastet den Bürgermeister vollständig von dem initialen Vorwurf.

Reaktion von Johannes Anzengruber

In einer Reaktion am Dienstag betonte Bürgermeister Johannes Anzengruber, dass er von Beginn an auf die fachliche Kompetenz und die rechtliche Beurteilung der Juristen im Stadtmagistrat vertraut habe. Er verwies darauf, dass die Staatsanwaltschaft sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen der Veranstaltung als auch die Gespräche mit den einschreitenden Organen beurteilt hat.

Der Stadtoberen drückte seine Überzeugung aus, dass sein Handeln einer sachlichen und unabhängigen Prüfung standhält. Anzengruber hatte zwar zunächst erklärt, die Feier sei privat und benötige keinen Bescheid, stellte bei erneutem Erscheinen der Polizei jedoch mündlich einen aus. Diese handlungsbezogene Korrektur wurde von den Justizbehörden nicht als strafbare Handlung gewertet.

Konsequenzen und weitere Schritte

Mit der Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft ist der Fall für die Anklagebehörde geschlossen. Es gibt keine weiteren geplanten Schritte seitens der Justiz in diesem konkreten Zusammenhang. Die Entscheidung klärt die rechtliche Situation für die Stadtverwaltung und den Bürgermeister im Nachgang des Zwischenfalls.

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Die Ereignisse um das Fest in der Remise der Innsbrucker Verkehrsbetriebe sind damit rechtlich beendet. Die Klarstellung durch die Staatsanwaltschaft nimmt die Grundlage für die ursprüngliche Anzeige der Landespolizeidirektion Tirol. Johannes Anzengruber kann seine Amtsgeschäfte ohne das behördliche Ermittlungsverfahren fortsetzen.