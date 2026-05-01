Keine Erhöhung des Pensionsantrittsalters: Regierung setzt auf Anreize

Die österreichische Regierung verzichtet auf eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters und setzt stattdessen auf ein Paket aus Boni und Anreizen, um ältere Menschen länger im Erwerbsleben zu halten. Experten warnen vor den finanziellen Folgen dieser Entscheidung.

Die österreich ische Regierung hat sich gegen eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalter s entschieden und stattdessen ein Paket aus Boni und Anreizen zur Förderung der Erwerbstätigkeit im höheren Alter geschnürt.

Trotz dieser Maßnahmen werden ältere Beschäftigte durch den Budget-Deal voraussichtlich teurer. Der Chef des Fiskalrates, Christoph Badelt, kritisiert die Entscheidung scharf und warnt vor einer 'demografischen Bombe', die das Budget in Zukunft untragbar machen könnte. Er plädiert für eine rasche Erhöhung des Antrittsalters, eine Ansicht, die von vielen Ökonomen geteilt wird. Die Bevölkerungsprognosen zeigen einen deutlichen Anstieg des Anteils älterer Menschen in den kommenden Jahren.

Das faktische Pensionsantrittsalter liegt derzeit bei Männern bei 62,4 Jahren und bei Frauen bei 60,7 Jahren. Bereits jetzt fließt ein erheblicher Teil des Budgets in die Pensionen. Die Regierung versucht, durch Anreize wie die Teilpension und einen Absetzbetrag von bis zu 15.000 Euro pro Jahr für Erwerbstätige im Pensionsalter, die Arbeitsmotivation zu erhöhen. Diese Anreize sind jedoch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, wie eine ausreichende Anzahl von Beitragsjahren.

Die bisherige Teilpension hat sich als wenig erfolgreich erwiesen, mit weniger als 100 Personen, die diese Option nutzen. Ein weiteres Problem ist die schwierige Situation älterer Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt. Österreich liegt im internationalen Vergleich bei der Erwerbstätigkeit älterer Menschen weit zurück. Die Regierung erhofft sich, durch die neuen Maßnahmen rund 30.000 zusätzliche Erwerbstätige über dem Pensionsantrittsalter zu gewinnen, aber es bleibt abzuwarten, ob diese Ziele erreicht werden können.

Die Kombination aus Anreizen und der Notwendigkeit, die Rentenfinanzierung zu sichern, stellt die Regierung vor eine große Herausforderung. Die Kritik an der fehlenden langfristigen Lösung durch eine Erhöhung des Antrittsalters bleibt bestehen, und die Auswirkungen des aktuellen Ansatzes auf das Budget werden sich erst in den kommenden Jahren zeigen





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