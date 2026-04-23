Die Behauptung eines Zusammenhangs zwischen COVID-19-Impfungen und einem erhöhten Krebsrisiko, insbesondere dem sogenannten 'Turbokrebs', entbehrt wissenschaftlicher Grundlage. Eine südkoreanische Studie wird fälschlicherweise als Beweis angeführt, während die tatsächliche Krebsinzidenz in Österreich nicht angestiegen ist und der Anstieg der absoluten Fallzahlen hauptsächlich auf demografische Veränderungen zurückzuführen ist.

Die Behauptung eines Zusammenhangs zwischen COVID-19-Impfungen und einem erhöhten Krebsrisiko, insbesondere der sogenannte ' Turbokrebs ', wird weiterhin von bestimmten Kreisen verbreitet, obwohl wissenschaftliche Beweise dafür fehlen.

Dr. Hauser kann keine Daten vorlegen, die diese These stützen, und stützt sich stattdessen auf Anekdoten und eine Kohortenstudie aus Südkorea. Diese Studie, die Daten der südkoreanischen Gesundheitsversicherung von rund 8,4 Millionen Menschen zwischen 2021 und 2023 analysierte, deutet zwar auf ein potenziell erhöhtes Risiko für sechs bestimmte Krebsarten nach COVID-19-Impfung hin, die Autoren selbst betonen jedoch die Notwendigkeit weiterer Forschung, um kausale Zusammenhänge zu bestätigen.

Die Studie weist zudem Einschränkungen auf, wie einen zu kurzen Beobachtungszeitraum, der das Ausschließen von Fehlerquellen erschwert. Es ist wichtig zu betonen, dass die südkoreanische Studie keinen Beweis für eine krebsauslösende Wirkung der COVID-19-Impfung liefert und somit auch keinen 'Turbokrebs' belegen kann. Die medizinische Realität in Österreich und weltweit zeigt, dass die Krebsinzidenz seit Beginn der Impfkampagnen im Dezember 2020 nicht dramatisch angestiegen ist. Das altersstandardisierte Erkrankungsrisiko ist zwischen 2014 und 2024 innerhalb der üblichen Schwankungsbreite geblieben.

Es gibt keine Anzeichen für eine Zunahme von Krebsfällen, geschweige denn für einen aggressiven 'Turbokrebs'. Die FPÖ greift diese unbegründete Erzählung wiederholt auf, obwohl die Faktenlage das Gegenteil beweist. Trotzdem ist eine Zunahme der Krebsdiagnosen in absoluten Zahlen zu verzeichnen. Im Jahr 2024 wurden bei 48.360 Personen Krebs diagnostiziert, was einem Anstieg von 16,4 Prozent gegenüber 2014 entspricht.

Dieser Anstieg ist jedoch hauptsächlich auf die Alterung der Bevölkerung zurückzuführen, da das Alter einer der größten Risikofaktoren für Krebs ist. Auch das Bevölkerungswachstum in Österreich trägt dazu bei: Die Bevölkerung ist von circa 8,5 Millionen im Jahr 2014 auf knapp 9,2 Millionen im Jahr 2024 gestiegen.

Darüber hinaus führt der medizinische Fortschritt zu einer früheren und häufigeren Krebsentdeckung sowie zu verbesserten Behandlungsmöglichkeiten. Das Gesamtbild der Neuerkrankungen ist im Vergleich zu den Vorjahren 'unverändert', wobei Brustkrebs bei Frauen und Prostatakrebs bei Männern weiterhin die häufigsten Tumorarten sind. Die steigende Überlebenswahrscheinlichkeit nach einer Krebsdiagnose zeigt, dass es sich hierbei nicht um einen 'Turbokrebs' handelt.

Obwohl die absolute Zahl der Todesfälle durch Krebs im Jahr 2024 (21.345 Personen) um 4,7 Prozent gegenüber 2014 gestiegen ist, sinkt die Sterberate relativ zur Gesamtbevölkerung seit Jahrzehnten. In den 1980er Jahren lag die Überlebensrate bei Frauen unter 70 Prozent und bei Männern unter 65 Prozent





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