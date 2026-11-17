Das KDZ rechnet mit einem Rückgang der Kommunalinvestitionen um 340 Millionen Euro. Städte- und Gemeindebund fordern dringend einen Milliardenkredit des Bundes, um die Daseinsvorsorge zu sichern.

Städte- und Gemeindebund haben am Dienstag vor einem gravierenden Investitionsstau in den österreich ischen Kommunen gewarnt. Der aktuelle Spardruck zwingt viele Gemeinden dazu, notwendige Infrastrukturprojekte und Sanierungen aufzuschieben. Eine Analyse des Zentrums für Verwaltungsforschung ( KDZ) bestätigt diese Befürchtung empirisch: Die Gemeinden werden im Jahr 2025 fast zehn Prozent weniger investieren als im Vorjahr. Dies entspricht einem Rückgang um insgesamt 340 Millionen Euro.

Finanzdaten zeigen sinkende Investitionsvolumina

Das KDZ hat im Auftrag der beiden Interessenvertretungen die Geschäftszahlen der Gemeinden ohne Wien für das Jahr 2025 ausgewertet. Die Analyse umfasst dabei nicht nur die Entwicklung der Investitionen, sondern auch die Dynamik der Finanzschulden. KDZ-Finanzexperte Alexander Maimer stellte klar, dass die Gemeinden zwar im Vergleich zum Vorjahr mehr gespart hätten. Dieser Spareffekt sei jedoch vorwiegend auf zurückgestellte Investitionen zurückzuführen und nicht auf strukturelle Effizienzgewinne.

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Die Einnahmequellen zeigen nur geringe Wachstumsraten. Eigene Abgaben wie die Kommunalsteuer und verschiedene Gebühren bringen kaum zusätzliche Mittel in die kommunalen Kassen. Im Gegensatz dazu steigen die Ausgaben dynamisch an. Zu den Treibern gehören Umlagen an die Länder für die Bereiche Gesundheit und Soziales sowie der steigende Finanzaufwand. Langfristig wirkt sich dies massiv auf die Schuldenlast aus: Die langfristigen Schulden der Gemeinden stiegen 2025 im Vergleich zum Vorjahr um rund 650 Millionen Euro.

Bund fordert Kreditrahmen für dringendes Investitionsvolumen

Pressl betonte eindringlich, dass unterlassene Investitionen langfristig schwerwiegende Folgen haben werden. Man benötige dringend Unterstützung, da die Finanzierung unerlässlicher Projekte zunehmend schwieriger werde. Zwar bekenne sich der Gemeindebund eindeutig zur Schuldenreduktion, doch dieser Weg werde als Gratwanderung beschrieben. Der Vorschlag lautet daher, mit gezielter Zielkostenunterstützung Anreize zu setzen. Pressl forderte erneut die Schaffung eines Kreditrahmens in Höhe von einer Milliarde Euro für Investitionen, bei dem der Bund die Zinskosten übernimmt.

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Es gehe dabei jedoch nicht ausschließlich um frisches Kapital. Es bedarf zudem der passenden Rahmenbedingungen für Gemeindekooperationen und Gemeindeverbände. Ebenso müssen Regeln geschaffen werden, die es Gemeinden ermöglichen, Aufgaben effizient an andere Stellen zu übertragen. Diese konkreten Vorschläge hat man bereits in die Reformpartnerschaft eingebracht. Pressl äußerte sich hoffnungsvoll, dass für diese strukturellen Veränderungen der nötige Rechtsrahmen geschaffen werde.

Thomas Weninger warnt vor Substanzeinbußen

Das gleiche Horn stieß Thomas Weninger, der Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes. Er verwies darauf, dass die Kommunen für die Aufrechterhaltung der Basisversorgung und der Daseinsvorsorge zuständig seien. Diese Bereiche sind bekanntermaßen durchaus kostenintensiv. In vielen sensiblen Bereichen, wie etwa der Kindererziehung und im sozialen Sektor, wolle man beim Personal nicht sparen. Gleichzeitig sei die Digitalisierung ein weiterer kostenverursachender Faktor, der direkt in den Gemeinden stattfinden müsse.

Weninger betonte, dass die Gemeinden und Städte ihren Beitrag zum Stabilitätspakt leisten würden. Allerdings müsse darauf geachtet werden, dass dies nicht auf Kosten der Substanz gehe. Die vorhandene Infrastruktur dürfe nicht nur erhalten, sondern müsse auch weiterentwickelt werden. Die aktuelle Situation erfordert also einen Balanceakt zwischen fiskalischer Disziplin und der Sicherung der langfristigen Handlungsfähigkeit der Gemeinden. Ohne die geforderten strukturellen Veränderungen und finanzielle Entlastungen droht ein weiterer Verfall der kommunalen Infrastruktur.