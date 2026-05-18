Katie Price sucht nach Lee Andrews nach rätselsüberreicher Anruf und mögliche Entführung in Dubai

Katie Price bittet um Hilfe bei der Suche nach ihrem verschwundenen Ehemann Lee Andrews, nachdem ein rätselhafter Anruf९ وبعدlicher Hinweis auf eine Entführung in Dubai eingefallen ist. Einige Ex-Partner des Cheftakers beschuldigen ihn als Betrüger.

Nach einem rätselhaften Anruf fehlt von Lee Andrews scheinbar jede Spur. Katie Price bittet auf Social Media verzweifelt um Hilfe. In### die Behörden sogar Hinweise auf eine mögliche Entführung in Dubai .

Besonders alarmierend: Beim letzten Kontakt mit seiner Frau soll Andrews erklärt haben, dass er dringend einen "Ausreisestempel" brauche, um Dubai verlassen zu können. Außerdem habe er gesagt, er befinde sich "gefesselt in einem Lieferwagen". Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Katie Price meldete sich inzwischen selbst zu Wort und betonte, die Situation sei "absolut ernst".

Auch ihr Umfeld weist Gerüchte über einen möglichen Fake entschieden zurück. Auf Instagram veröffentlichte die 47-Jährige einen emotionalen Hilferuf und bat darum, ihrem Ehemann zu finden. Erst Anfang des Jahres hatten sich Price und Andrews kennengelernt, kurz darauf folgte eine symbolische Hochzeit in Dubai – allerdings ohne offiziellen Trauschein. Zusätzliche Aufmerksamkeit bekommt der Fall durch frühere Vorwürfe gegen Andrews: Zwei Ex-Partnerinnen hatten ihn öffentlich als Betrüger bezeichnet und behauptet, er habe Frauen manipuliert. Er selbst bestritt die Anschuldigungen stets





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