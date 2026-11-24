Katie Leung würdigt Paapa Essiedu als Snape-Schauspieler. Die ehemalige Harry Potter Darstellerin spricht sich klar gegen Rassismus aus und lobt das Talent des neuen Darstellers.

Die lang erwartete Neustart-Serie rund um die magische Welt von Hogwarts löst aktuell heftige Debatten in der Fangemeinde aus. Im Zentrum dieser hitzigen Diskussion steht die neu besetzte Hauptrolle des Severus Snape, gespielt von Paapa Essiedu. Diese Entscheidung stößt auf erheblichen Widerstand, da das Erscheinungsbild des Schauspielers deutlich von der im Originalwerk von J. K. Rowling beschriebenen Figur abweicht.

Kritik an Besetzung und Rassismus

Die Verpflichtung von Paapa Essiedu in dieser ikonischen Rolle hat im Internet für große Aufregung gesorgt. Viele Nutzer bemängeln, dass der Schauspieler optisch nicht der literarischen Vorlage entspricht. Diese kontroverse Entscheidung hat dazu geführt, dass Essiedu nicht nur negative Kritik, sondern auch ernsthafte rassistische Anfeindungen und sogar Morddrohungen erdulden musste. Die Situation hat gezeigt, wie schnell sich Fans zu extremen Handlungen hinreißen lassen können.

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Leungs klare Stellungnahme zur Situation

Katie Leung, die als dreißigjährige Darstellerin von Cho Chang weltweit bekannt wurde, hat ihre Position zu diesem Konflikt deutlich gemacht. Die Schauspielerin traf sich auf der diesjährigen Comic Con mit der Presse, um über die aktuellen Entwicklungen zu sprechen. Sie kennt Paapa Essiedu persönlich und möchte die Diskussion um die Besetzung aus einer anderen Perspektive betrachten. Für sie steht außer Frage, dass das Talent des Schauspielers im Vordergrund stehen sollte.

Lob für Essiedus schauspielerische Fähigkeiten

Im Gespräch mit der Mediengruppe Funke beschrieb Katie Leung ihren Kollegen als einen unglaublichen Schauspieler. Sie betonte ausdrücklich, dass er der Beste sei, mit dem sie jemals in ihrer Karriere gearbeitet habe. Obwohl sie unsicher ist, ob sie die Zeit finden wird, die neue Serie selbst anzuschauen, freut sie sich auf den Auftritt ihres Kollegen. Leung ist überzeugt davon, dass das Publikum selbst entscheiden wird, ob ihnen die Interpretation zusagt oder nicht.

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Rückblick auf die Rolle der Cho Chang

Neben der Diskussion um die neue Serie spricht Katie Leung auch über ihre eigene Vergangenheit in der Filmreihe. Sie verkörperte Cho Chang, die als Harry Potters erste große Liebe in die Handlung einfloss. Obwohl diese Rolle ihr Leben nachhaltig prägte, bezeichnet sie diese Figur nicht als die Rolle ihres Lebens. Sie acknowledges, dass mit diesem Projekt alles begann, aber dass sie ihre damalige Darstellung heute völlig anders interpretieren würde.

Ausblick auf die Zukunft der Produktion

Leung merkt an, dass sie als Kind damals nicht über die nötige Erfahrung verfügte, um die Komplexität der Figur voll zu erfassen. Heute, nach zwanzig Jahren in der Branche, würde sie ihre Rolle komplett anders verkörpern. Sie hält eine Rückkehr in die Zauberwelt prinzipiell nicht für ausgeschlossen, würde aber auf ihre neu gewonnenen Erkenntnisse zurückgreifen. Ihre Freude gilt vor allem der Tatsache, dass Paapa Essiedus Talent der ganzen Welt gezeigt wird, unabhängig von den äußeren Kontroversen.