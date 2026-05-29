Kathryn Stockett veröffentlicht "Der Club der Unbeugsamen"

Kathryn Stockett, bekannt durch ihren Bestseller "The Help", kehrt 17 Jahre später mit ihrem neuen Werk "Der Club der Unbeugsamen" zurück. Das Buch erzählt die Geschichte von Birdie Calhoun, einer jungen Frau aus dem Süden der USA, die sich mit Rassismus, Sexismus und anderen Feinheiten auseinandersetzt. Stockett nutzt die Figur von Birdie Calhoun, um verschiedene Perspektiven von weißen Frauen zu vermitteln und erzählt mitreißend und humorvoll von Wendungen und Herausforderungen.

Kathryn Stockett kehrt 17 Jahre nach ihrem Bestseller "The Help" zurück und veröffentlicht ihr neues Werk "Der Club der Unbeugsamen". Das Buch erzählt die Geschichte von Birdie Calhoun , einer jungen Frau aus dem Süden der USA , die sich mit Rassismus, Sexismus und anderen Feinheiten auseinandersetzt.

Stockett nutzt die Figur von Birdie Calhoun, die sich mit dem Kampf gegen das Laster und dem Kampf um das Recht der Frauen beschäftigt, um verschiedene Perspektiven von weißen Frauen zu vermitteln. Das Buch ist eine Wucht und erzählt mitreißend und humorvoll von Wendungen und Herausforderungen





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