Katharina Hansi: From unhappy jobs to successful herbalist and entrepreneur

Katharina Hansi, a 37-year-old entrepreneur, shares her journey from unhappy jobs to becoming a successful herbalist and running her own business. She started her career as a herbalist in 2019 and has since expanded her offerings to include workshops and guided tours. However, she is still finding her feet in the world of entrepreneurship and is still working on making a living from her business.

Katharina Hansi (37) war in ihren Jobs nie glücklich. Dann folgte der berufliche Umstieg. Zum Leben reicht das Geld ihrer Firma aber noch nicht. Im Jahr 2019 schloss sie die Ausbildung zur Kräuterpädagogin ab.

Kurze Zeit danach startete sie mit ihren Kräuterwanderungen und Workshops – aber nicht in dem Ausmaß, in dem sie es jetzt macht. Im Februar 2025 ging es dann mit den Workshops und Kräuterwanderungen im größeren Ausmaß so richtig los, im Oktober 2025 mit der eigenen. Das sei noch jung und frisch. Davon leben sei noch nicht möglich.

Das geht sich noch nicht aus", so die Jung-Unternehmerin zu"Nature in a pocket" ist ein kleines Set aus Deo, Lippenbalsam und Handbalsam in 5 ml-Behältern – damit komme man lange aus, auch wenn es klein klinge, erklärt Hansi. Sie wollte die Kosmetik (Verpackung und Inhalt) plastikfrei haben.

Außerdem gebe es auch Nachfüllpackungen für das Set.

"Es gibt keine plastikfreie Kosmetik", erklärt Hansi, wie sie auf die Idee für das Produkt gekommen ist





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