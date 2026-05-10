Ein Straßenkaterchen kommt zu einem Paar, dessen Kinder ausgezogen sind. Die Katze, die heißt Masha, lernt Schnuck, den Kater, kennen und lernt von ihm, wie man die Küchenkastltüren öffnet. Beide verstehen nicht, dass Schnuck und Masha verschiedene Namen haben und glauben, dass sie dieselben heißen. Bettina Steiner schreibt seit 25 Jahren ihre feministische Kolumne über das Leben mit Kindern.

Wir haben einen Kater , der hört auf Schnuck . Und wir haben eine Katze , die heißt Masha und hört ebenfalls auf Schnuck . Was ist da passiert?

Zunächst einmal: Schnuck ist ein verwöhnter Prinz. Das passiert, wenn ein Straßenkaterchen zu einem Paar kommt, dessen Kinder gerade ausgezogen sind und deshalb großen Bedarf daran hat, etwas süß zu finden. Da heißt es Schnuck hin und Schnuck her, schau Schnuck, komm Schnuck, was bist du für ein feiner Kater, du Schnuck du. Dann kam Masha dazu, unser Glückskätzchen.

Ich könnte der Symmetrie wegen sagen, dass sie eine Prinzessin ist, aber das wäre gelogen, denn sie ist ein Schlingel, der Schnuck beigebracht hat, wie man die Küchenkastltüren öffnet, um die Hendlknochen aus dem Abfalleimer zu zerren. Aber weil sie ein ganz entzückender Schlingel ist, der sich durchs Leben gurrt und schnurrt, gurrt und schnurrt man zurück, also in Menschensprache halt: Masha, du Süße, Mashalein, mein Mäuschen, was bist du herzig, kleine Masha! Umsonst. Völlig umsonst.

Ihr Name ist ihr einerlei, und das behaupte ich nicht nur, weil sie sich nicht herumkommandieren lässt, keine Katze tut das, sondern weil sie wirklich nicht weiß, dass sie gemeint ist, und ja, auch nach einem Jahr nicht, das sie jetzt bei uns ist. Ich habe mir natürlich überlegt, wie das passieren konnte. Ich habe zwei Thesen aufgestellt.

Erstens: Wir haben sie zu spät ins Haus geholt, da war die Prägephase schon vorbei, also vorausgesetzt, dass es beim Erlernen des eigenen Namens eine Prägephase gibt. Sie hat beobachtet, wie Schnuck gelaufen kommt, wenn wir ihn rufen, und hat daraus geschlossen, dass Schnuck so viel wie „Komm her“ bedeutet. Und weil wir die Katzen nur rufen, wenn es Essen gibt oder ein neues Spielzeug, hat sie es sich angewöhnt, ebenfalls aufzutauchen.

Zweitens: Sie versteht zwar, dass Dinge und Wesen einen Namen haben. Aber sie hat keine Vorstellung von Individualität, schließlich haben die meisten Tiere kein Ich-Bewusstsein: Sie glaubt also, dass Schnuck so viel wie „Katze“ bedeutet. Und wenn diese These stimmt, glaubt auch Schnuck, dass er „Katze“ heißt und wundert sich dementsprechend nicht, wenn Masha bei der Erwähnung seines Namens ebenfalls die Ohren spitzt.

Ich tendiere ja zu These zwei, die sich übrigens, wie es sich für eine These gehört, leicht falsifizieren lässt: Gibt es, liebe Leserinnen und Leser, einen Mehrmiezenhaushalt, in dem die Tiere auf verschiedene Namen hören? Seit 25 Jahren schreibt Bettina Steiner ihre feministische Kolumne über das Leben mit Kindern. Seit sie ausgezogen sind, stehen Alltagsbeobachtungen im Mittelpunkt – ob wehleilige Politiker, glückliche Menschen in der U-Bahn oder die Renaissance des Wortes Gspusi





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kater Katze Schnuck Masha Erlernen Des Namens Prägephase Individualität Mehrmiezenhaushalt Renaissance Des Wortes Gspusi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rapid-Spieler erinnern sich nicht an die schmerzhafteste Niederlage vor 30 JahrenPeter Schöttel, Zoran Barisic und Stephan Marasek erinnern sich nicht an das Spiel, das vor 30 Jahren die österreichische Meisterschaft verloren wurde. Sie spielen den "Doppelpass" zurück und sprechen über die Niederlage.

Read more »

Honor 600: Großer Akku und helles Display, aber nicht perfektDas Honor 600 überzeugt mit langem Akku, extrem hellem Display und modernem Design, das stark an Apples iPhone 17 Pro erinnert. Trotz des Premium-Looks bleibt es in der Mittelklasse und kann leistungsmäßig nicht mit Apple mithalten. Das Gerät bietet ein 6,57-Zoll-Display mit 120 Hz und bis zu 8.000 Nits Helligkeit, ist aber mit 190 Gramm und 7,8 mm Dicke handlich. Die Farbvarianten ähneln ebenfalls dem iPhone.

Read more »

Austrias Aufstiegsheld - Abschied einer Legende: „Ich will nicht weinen“Philip Kirchtag arbeitet seit März 2020 als Sportredakteur bei der Krone in Salzburg. Generell berichtet er über viele verschiedene Sportarten, sein größtes Steckenpferd ist allerdings der Fußball. Neben der Bundesliga und Red Bull Salzburg zählt auch das Unterhaus zu seinen Schwerpunkten.

Read more »

„Ehrlich, ich konnte es mir auch nicht vorstellen“„Ehrlich, als ich vor zweieinhalb Jahren hier begonnen habe, konnte ich es mir auch nicht vorstellen.“ Sagte Oliver Glasner nach dem Finaleinzug ...

Read more »