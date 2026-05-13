pDie 44-jährige Prinzessin Kate hat erstmals seit ihrer Krebserkrankung allein eine offizielle Auslandsreise unternommen und dabei einen signifikanten Schritt auf ihrem Weg zurück in die Öffentlichkeit genommen./p pSie besuchte die italienische Stadt Reggio Emilia und wurde von Bürgermeister Marco Massari herzlich empfangen. Kate's Reise stand im Zeichen ihres Engagements für das 'Royal Foundation Centre for Early Childhood', das sich mit Frühkindheit befasst./p pIn Reggio Emilia wurde Kate der 'Primo Tricolore' verliehen, die höchste Auszeichnung der Stadt, um ihr Engagement im Bereich der frühen Kindheit zu würdigen./p pIm Anschluss an den Festakt sollte Kate ein internationales Loris-Malaguzzi-Zentrum besuchen, das einen 'Reggio-Emilia-Ansatz' anbietet und jedes Jahr von über 130.000 Besuchern besucht wird./p

Die 44-jährige Prinzessin Kate hat sich nach einem dreihundertsechstägigen Wegstarres erstmals seit ihrer Krebserkrankung wieder alleine auf offiziellen Auslandsreise begeben und dabei einen bedeutenden Schritt auf ihrem Weg zurück in die Öffentlichkeit gemacht.

Sie bereiste die italienische Stadt Reggio Emilia und wurde von Bürgermeister Marco Massari herzlich begrüßt. Dieser Reise der Kate stand ganz im Zeichen ihrer Arbeit für das'Royal Foundation Centre for Early Childhood', das sich mit Frühkindheit konzentriert. Als besondere Ehrung in Reggio Emilia erhielt Kate den 'Primo Tricolore', die höchste Auszeichnung der Stadt, um ihr Engagement im Bereich der frühen Kindheit zu würdigen. Im Anschluss an das Festakt soll Kate das internationale Loris-Malaguzzi-Zentrum besuchen.

Dieses bietet einen 'Reggio-Emilia-Ansatz' und wird jedes Jahr von über 130.000 Besuchern besucht. Im Zentrum ist geplant, gemeinsam mit den Kindern eine kreative Aktion durchzuführen und einen Besuch an einer lokalen Schule durchzuführen, um die Lehrmethode firsthand kennenzulernen





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Kate Middleton Official Trip Abroad Royal Foundation Centre For Early Childhood Primo Tricolore Reggio-Emilia-Approach

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