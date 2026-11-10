Katastrophenschutzübung in Hannover: Stromausfall und Kommunikationsstörung simuliert

Am 7. November 2026 simulierten 500 Einsatzkräfte in Hannover einen langandauernden Stromausfall mit Kommunikationsstörungen. Der Fokus lag auf Notfallpunkten und Patientenversorgung.

Am Samstag, den 7. November 2026, fand in Hannover eine der umfangreichsten Katastrophenschutzübungen der Stadtgeschichte statt. Rund 500 Einsatzkräfte und 110 Fahrzeuge simulierten dabei ein Worst-Case-Szenario: einen über mehrere Tage andauernden Stromausfall, der mit einer gleichzeitigen Störung der Kommunikationsinfrastruktur einherging. Im Mittelpunkt stand die Bewältigung dieser komplexen Notlage in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Besonders innovativ war, dass an diesem Tag erstmals sämtliche 43 vorgesehenen Notfallinformationspunkte im gesamten Stadtgebiet zeitgleich aufgebaut und getestet wurden. Diese Maßnahme sollte die Widerstandsfähigkeit der Stadt bei langfristigen Versorgungsengpässen überprüfen.

Struktur der Übung und beteiligte Organisationen

Die Koordination dieser massiven Übung verlief zentral über den Führungsstab der Feuerwehr Hannover sowie eine separate Technische Einsatzleitung. Als Hauptorganisator fungierte die Feuerwehr Hannover, die ihre Kräfte mit zahlreichen Partnerorganisationen bündelte. Zu den beteiligten Hilfsdiensten gehörten der Arbeiter-Samariter-Bund, das Deutsche Rote Kreuz, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, die Johanniter-Unfall-Hilfe und der Malteser Hilfsdienst. Auch das Technische Hilfswerk sowie lokale Gesundheitseinrichtungen waren fest in die Planungen integriert. Der örtliche Energieversorger Enercity war ebenfalls eingebunden, um die Auswirkungen des Stromausfalls realistisch darzustellen.

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Das Szenario ging von einem längeren Ausfall in Teilen der Stadt aus. Die Einsatzorganisationen sahen sich nicht nur mit der Energieunterbrechung konfrontiert, sondern auch mit massiven Störungen in den Kommunikationsnetzen. Dies erschwerte die Koordination erheblich und führte zu einer Flut von Hilfeersuchen. Besonders kritische Infrastruktureinrichtungen mussten vor den Folgen geschützt werden. Die unterschiedlichen Übungsszenarien wurden parallel an mehreren Standorten im Stadtgebiet abgearbeitet, um die Dezentralität der Notfallstrukturen zu testen.

Erstmals alle 43 Notfallinformationspunkte aktiviert

Ein wesentlicher Erfolg der Übung war der simultane Aufbau aller 43 Notfallinformationspunkte (NIP) im Stadtgebiet. Diese Einrichtungen dienen der Bevölkerung als wohnortnahe Anlaufstellen, wenn bei langanhaltenden Stromausfällen die üblichen Kommunikationswege wie Mobilfunk oder Internet nicht mehr funktionieren. In diesen Punkten können Bürger die aktuelle Lage erfragen und Hilfeersuchen abgeben. Die Feuerwehr bestätigte, dass der Aufbau erfolgreich verlief und die technische Ausstattung unter realitätsnahen Bedingungen funktioniert.

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Dennoch wurde eine organisatorische Schwachstelle identifiziert. Die längerfristige personelle Besetzung der Informationspunkte stellt eine große Herausforderung dar, da die Feuerwehrkräfte bei großflächigen Schäden vorrangig für operative Maßnahmen benötigt werden. Daher sollen künftig geschulte Mitarbeiter anderer Bereiche der Stadtverwaltung den Betrieb der NIP übernehmen. Die dafür erforderlichen Schulungen und organisatorischen Vorbereitungen haben bereits begonnen.

Das Ziel der Stadtverwaltung und der Einsatzkräfte ist es, spätestens ab Mitte 2027 sicherzustellen, dass alle 43 Notfallinformationspunkte bei Bedarf rasch und über einen längeren Zeitraum betrieben werden können. Dieser Schritt ist entscheidend, um die Informationskette zur Bevölkerung auch in Extremfällen aufrechtzuerhalten. Die erfolgreiche Tests der Technik geben jedoch Grund zur Zuversicht, dass die physische Infrastruktur für den Ernstfall bereitsteht.

Evidenzbasierte Evakuierung und Patiententransporte

Ein weiteres komplexes Szenario betraf die Versorgung pflegebedürftiger Menschen im Katastrophenfall. Es wurde simuliert, dass eine Pflegeeinrichtung aufgrund des Stromausfalls nicht mehr betrieben werden kann. In dieser Situation stellte das Diakovere Friederikenstift freie Kapazitäten für die Aufnahme der Bewohner zur Verfügung. Die Komparsen, die als Pflegebedürftige agierten, wurden mit Krankentransportwagen von der Schadensstelle in ein notstromversorgtes Krankenhaus gebracht.

Neben der eigentlichen Evakuierung mussten die Einsatzkräfte den genauen Transportbedarf ermitteln, geeignete Fahrzeuge bereitstellen und die Aufnahmeprozesse koordinieren. Um diese Prozesse zu steuern, richteten die beteiligten Hilfsorganisationen eine zentrale Führungsstelle ein. Dort wurden alle verfügbaren Transportkapazitäten erfasst, Anforderungen priorisiert und Einsatzmittel effizient zugeteilt. Diese zentrale Steuerung war notwendig, um einen Zusammenbruch des Transportsystems zu verhindern.

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Ein besonderer Fokus lag dabei auf Menschen, die auf elektrisch betriebene medizinische Geräte angewiesen sind. Dazu gehören insbesondere Patienten, die auf Heimbeatmungsgeräte angewiesen sind. Obwohl diese Geräte über eine Akkuversorgung verfügen, ist deren Betriebsdauer bei langanhaltenden Ausfällen begrenzt. Die Einsatzkräfte trainierten die Erfassung dieser vulnerablen Personen, die Priorisierung ihrer Transporte und die enge Abstimmung zwischen Rettungsdienst und der aufnehmenden Gesundheitseinrichtung.

Ausblick und langfristige Strategien für Hannover

Die Übung am 7. November 2026 demonstrierte nicht nur die technische Ausstattung, sondern auch die Notwendigkeit einer integrierten Strategie. Die Kombination aus Stromausfall und Kommunikationsstörung stellt eine der schwierigsten Herausforderungen für die moderne Stadtplanung dar. Durch die Einbindung von Enercity und verschiedenen Hilfsdiensten konnte die Vernetzung der Akteure überprüft werden.

Die gewonnenen Erkenntnisse führen nun zur Überarbeitung der Prozesse, insbesondere bei der personellen Besetzung der Notfallinformationspunkte. Die Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr, der Stadtverwaltung und den Hilfsdiensten wird weiter geschärft. Mit dem Ziel, die Resilienz der Stadt gegenüber solchen Extremereignissen bis Mitte 2027 signifikant zu erhöhen, setzen die Verantwortlichen auf kontinuierliche Schulungen und angepasste Organisationsstrukturen. Die erfolgreiche Simulation dient als wichtige Grundlage für die zukünftige Sicherheitsarchitektur in Hannover.