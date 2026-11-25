Erstmals zahlen Eurozone-Bürger öfter mit Karte als mit Bargeld. Die EZB-Studie zeigt Wandel: Mobile Payment steigt, doch Bargeld bleibt wichtig für kleine Beträge.

Im Jahr 2026 hat sich ein historischer Wandel im europäischen Zahlungsverkehr vollzogen. Für die Bürger der Eurozone ist es das erste Mal, dass Kartenzahlungen in physischen Geschäften häufiger genutzt werden als die Bezahlung mit Bargeld. Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlichte diese Ergebnisse auf Basis einer umfassenden Befragung von rund 51.500 Menschen, die das neue Gleichgewicht im Markt dokumentiert.

Zahlen und Fakten zur Zahlungswende 2026

Die detaillierten Erhebungsdaten zeigen, dass Kartentransaktionen 2026 einen Anteil von 45 Prozent an allen physischen Zahlungsorten auf sich vereinigten. Damit schlugen sie die Bargeldnutzung, die bei 44 Prozent landete, knapp. Ein weiterer wichtiger Trend ist der Anstieg digitaler Verfahren: Der Anteil mobiler Zahlungen, etwa über Smartphones, stieg im Vergleich zur Vorgängerstudie von 2024 von 6 Prozent auf nunmehr 9 Prozent.

Also read Rama Margarine erhält Konsum-Ente 2026 für Shrinkflation

Stabile Präferenzen trotz digitaler Öffnung

Obwohl sich die relativen Anteile der Methoden verschieben, bleiben die grundlegenden Präferenzen der Verbraucher stabil. 54 Prozent der Befragten bevorzugen aktuell Karten oder andere bargeldlose Verfahren, während 22 Prozent weiterhin dem Bargeld den Vorzug geben. 23 Prozent haben keine klare Präferenz für eine einzelne Methode. Die Umfrage wurde in zwei Phasen im Herbst 2025 und im Frühjahr 2026 durchgeführt.

Piero Cipollone warnt vor Verlust der Wahlfreiheit

Piero Cipollone, Mitglied des Direktoriums der EZB, betonte, dass die digitale Entwicklung die Wahlfreiheit der Europäer schützen müsse. Er erklärte, dass die EZB sicherstelle, dass Bürger weiterhin selbst entscheiden können, ob sie Bargeld bewahren oder den digitalen Euro nutzen. Eine Mehrheit von 82 Prozent findet es wichtig, digital bezahlen zu können, und 62 Prozent schätzen die Nutzung von Bargeld. Nur 3 Prozent gaben an, nie Bargeld zu verwenden.

Advertisement

Preise und Probleme beim Abheben von Guthaben

Bargeld behält seine stärkste Position bei kleinen Beträgen und Zahlungen zwischen Privatpersonen. Der durchschnittliche Betrag bei Kartenzahlungen sank von 59 Euro im Jahr 2019 auf 35 Euro im Jahr 2026. Unter 20 Euro dominiert weiterhin Bargeld, da es Privatsphäre und Überblick bietet. Karten werden für Komfort und Schnelligkeit geschätzt. Fast ein Fünftel der Kunden stieß beim Abheben von Geld auf Probleme, meist wegen außer Betrieb gesetzter Automaten.

Akzeptanzprobleme und digitale Zukunft

In allen Ländern des Euroraums gaben mindestens 12 Prozent der Verbraucher an, dass mobile oder Kartenzahlungen mindestens einmal nicht akzeptiert wurden. Dies zeigt, dass technische Infrastruktur noch ausbaufähig ist. Die EZB bereitet weiterhin die Einführung des digitalen Euro vor, während sie gleichzeitig den Zugang zu physischem Geld für alle Bürger garantiert.