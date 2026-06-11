Kartellprozess gegen Brau Union: Logistik-Experte widerspricht Vorwürfen

Im laufenden Kartellverfahren gegen Österreichs größten Bierkonzern geht es um Vorwürfe der Marktbeherrschung und intransparente Vergütungssysteme. Ein langjähriger Mitarbeiter der Brau Union versucht nun, die Logistikabläufe zu rechtfertigen.

Der Wiener Justizpalast ist derzeit Schauplatz eines der bedeutendsten wirtschaftsrechtlichen Verfahren der jüngeren österreichischen Geschichte. Im Zentrum steht die Brau Union , der mit Abstand größte Bierkonzern des Landes, der mit seinen bekannten Marken wie Gösser, Zipfer und Wieselburger einen massiven Anteil von rund zwei Dritteln am heimischen Biermarkt kontrolliert.

Seit Beginn des Jahres 2025 wird untersucht, ob das Unternehmen seine marktbeherrschende Stellung missbraucht hat, um Wettbewerber zu verdrängen und Vertragspartner in eine Abhängigkeit zu zwingen. In den bisherigen Verhandlungstagen wurden bereits zahlreiche Zeugen vernommen, wobei die Details über die internen Abläufe des Konzerns allmählich ans Licht kommen. Die Vorwürfe der Bundeswettbewerbsbehörde, kurz BWB, wiegen schwer.

Es wird behauptet, dass die Brau Union gezielte Strategien angewandt habe, um Getränkehändler dazu zu drängen, ausschließlich Produkte des eigenen Konzerns in ihr Sortiment aufzunehmen. Wer es wagte, Fremdbiere anzubieten oder die Vorgaben der Zentrale in Linz zu ignorieren, müsse mit drastischen Konsequenzen gerechnet haben. Diese reichten laut den Ermittlungen bis hin zu einer kompletten Einstellung der Lieferungen, was für kleine Handelsbetriebe oft existenzbedrohend ist.

Gleichzeitig wird dem Konzern vorgeworfen, durch strategische Zukäufe selbst immer stärker in den Handel einzudringen, wodurch die Rolle der externen Logistikpartner systematisch geschwächt wurde. Die finanziellen Risiken für den Konzern sind enorm, da die BWB ein Bußgeld fordert, das sich an einem Prozentanteil des weltweiten Umsatzes der Muttergesellschaft Heineken orientieren könnte. Da Heineken im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 30 Milliarden Euro verbuchte, könnte die Strafe astronomische Höhen erreichen.

In diesem spannungsgeladenen Kontext rief die Brau Union kürzlich einen eigenen Zeugen auf, um die Gegenseite der Medaille zu präsentieren. Bei dem Zeugen handelt es sich um einen langjährigen Mitarbeiter namens K., der eine beeindruckende Karriere von rund 30 Jahren im Unternehmen hinter sich hat. Er begann seine Laufbahn im Innendienst und arbeitete sich bis zum Gebietsleiter für die Region Steiermark und das Südburgenland hoch, wobei er zuvor als Logistikverantwortlicher für die Marke Puntigam tätig war.

In seiner Aussage versuchte er, die komplexen Abläufe der Konzernlogistik zu erläutern und die Vorwürfe der Intransparenz zu entkräften. K. betonte, dass er für das operative Geschäft zuständig sei, was primär die Koordination von Gebinden, Lastkraftwagen und den entsprechenden Logistikpartnern umfasste. Ein Kernpunkt des Prozesses ist das System der Vergütung für sogenannte Streckenlieferungen. Während Lieferanten zuvor aussagten, dass die Bezahlung intransparent sei und stark von der Loyalität gegenüber der Brau Union abhänge, zeichnete K. ein anderes Bild.

Er erklärte, dass es einen standardisierten Basissatz pro Hektoliter gebe, der für alle Partner gleichermaßen gelte. Abweichungen in den Auszahlungen seien lediglich durch geografische Faktoren begründet. So würden Lieferungen in dicht besiedelten Ballungszentren niedriger vergütet als Fahrten in entlegene, dünn besiedelte Regionen mit schlechterer Infrastruktur, wo die Kosten für den Transport natürlicherweise höher sind.

Auf die Frage der Richterin, ob es Rabatte oder Abschläge aus anderen Gründen gäbe, blieb der Zeuge jedoch ausweichend und verwies lediglich auf technische Probleme, wie etwa defekte Lkw, bei denen das Unternehmen unterstützend eingegriffen habe. Die Diskrepanz zwischen den Aussagen des loyalen Konzernmitarbeiters und den Beschwerden der externen Dienstleister bildet nun den zentralen Konfliktpunkt der weiteren Verhandlungen.

Die Lieferanten gaben an, dass sie als reine Auftragnehmer nur den Endbetrag auf ihrem Konto sähen und keinerlei Einsicht in die Zusammensetzung der Preisvarianz hätten. Diese mangelnde Transparenz wird als Werkzeug gewertet, mit dem die Brau Union ihre Dominanz zementierte und Händler subtil unter Druck setzte. Die Richter müssen nun abwägen, ob es sich bei den beschriebenen Logistiksätzen um marktübliche Anpassungen handelt oder ob hier ein systematisches Instrument zur Wettbewerbsbeschränkung eingesetzt wurde.

Das Urteil wird nicht nur finanzielle Auswirkungen haben, sondern auch die Art und Weise prägen, wie Marktführer in Österreich mit ihren Zulieferern und Partnern interagieren dürfen





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