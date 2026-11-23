Die Kartause Gaming steht vor dem Aus: Die Maria Thron Privatstiftung plant die Schließung des Vier-Sterne-Hotels bis Anfang 2027 zugunsten des Universitätsbetriebs.

Die Gemeinde Gaming im Mostviertel steht vor einer tiefgreifenden Veränderung ihrer touristischen Infrastruktur. Die Maria Thron Privatstiftung, die seit 2014 Eigentümer der historischen Kartause ist, bereitet laut Berichten der Niederösterreichischen Nachrichten ( NÖN) die vorläufige Schließung des dortigen Vier-Sterne-Hotels vor. Dieses Ereignis ist für Anfang 2027 terminiert, wenn die Stiftung die Pläne konkret umsetzen würde. Derzeit laufen interne Überlegungen, die den Hotelbetrieb durch einen Ausbau des Universitätsbetriebs ersetzen sollen. Diese Entwicklung löst bei lokalen Entscheidungsträgern und der Tourismusbranche erhebliche Besorgnis aus, da das Hotel ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Region ist.

Stiftungsplanungen und Universitätsumbau

Der Stiftungsrat der Maria Thron Privatstiftung hat die Absicht geäußert, den Hotel- und Restaurantbetrieb nicht fortzuführen. Stattdessen konzentriert sich die strategische Ausrichtung auf die Erweiterung der nutzbaren Fläche für die Universität. Die kartause in Gaming dient bereits regelmäßig als Standort für ausländische Studierende. Rund 230 amerikanische Studierende verbringen jedes Jahr ein Auslandssemester in dieser Einrichtung. Tom Wolter, das Stiftungsvorstandsmitglied, bestätigte gegenüber der NÖN, dass diese Überlegungen aktuell diskutiert werden. Wirtschaftliche Faktoren spielen bei der Entscheidungsfindung eine wesentliche Rolle. Eine endgültige, rechtlich bindende Entscheidung wurde jedoch noch nicht getroffen.

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Alarm im Rathaus und Bürgerinteresse

Die Reaktionen in der Gemeinde Gaming fallen eindeutig kritisch aus. Bürgermeister Andreas Fallmann von der SPÖ zeigte sich alarmiert über die möglichen Pläne der Stiftung. Er betonte, dass der Tourismus für die Gemeinde von zentraler Bedeutung ist. Eine Schließung des Hotels würde einen massiven Verlust an Übernachtungskapazitäten bedeuten. Die Zahlen verdeutlichen das Ausmaß: Rund 7.000 Nächtigungen werden jährlich im Haus gezählt. Für Fallmann wäre ein solcher Rückgang eine Katastrophe für die lokale Wirtschaft. Er hat sich daher bereits direkt an die Stiftung gewandt, um den Erhalt des Hotel- und Restaurantbetriebs zu fordern.

Erstellung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe

Neben der direkten Kommunikation mit der Eigentümerin wird ein institutioneller Lösungsweg verfolgt. Der Bürgermeister fordert die Einrichtung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe an. Diese soll mögliche Alternativen und Kompromisse prüfen, um den Tourismusstandort Gaming zu sichern. Die Existenz der Kartause als Hotel ist ein fester Bestandteil der touristischen Anbindung. Die Sorge gilt nicht nur der Unterkunftskapazität, sondern auch der Ausstrahlung der historischen Stätte auf Besucher. Eine Lösung, die beide Interessen vereint, wird als notwendig erachtet, um den Standort langfristig wettbewerbsfähig zu halten.

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Betroffenheit der Tourismusverbände

Auch über die Gemeindegrenzen hinaus verunsichern die Gerüchte die Branche. Andreas Purt, die Geschäftsführerin des Mostviertel-Tourismus, gab an, von den Plänen überrascht worden zu sein. Die Kartause ist fest in den Angebotskatalogen für das Jahr 2027 integriert. Kündigungen oder Stornierungen würden die Planungen der Partner erheblich stören. Für das kommende Jahr sind bereits Hochzeiten und öffentliche Veranstaltungen im Haus gebucht. Auf der offiziellen Website werden weiterhin Pakete mit Übernachtungsmöglichkeiten beworben. Diese Diskrepanz zwischen Marketing und internen Plänen verschärft die Verwirrung.

Buchungsverhalten und künftige Schritte

Ein indikativer Hinweis auf die unsichere Lage ist im Buchungsangebot zu erkennen. Während für frühere Zeiträume Zimmer verfügbar sind, zeigt sich ab Februar 2027 aktuell keine freie Kapazität online. Es bleibt jedoch offen, ob dies direkt mit den Schließungsabsichten der Stiftung zusammenhängt. Bislang liegen keine offiziellen Pressemitteilungen der Maria Thron Privatstiftung vor. Die Gemeinde Gaming und die betroffenen Stakeholder warten auf eine klare Positionierung. Die bevorstehende Entscheidung wird die künftige Struktur des Tourismus in Gaming maßgeblich prägen.