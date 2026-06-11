Kärntnerin verklagt Spital Klagenfurt wegen bösartiger Diagnose und Fehlbehandlung

Eine Kärntnerin wurde im Jahr 2023 in einem Krankenhaus Klagenfurt auf einen bösartigen Tumor am Kiefer untersucht, obwohl der Eingriff nicht erforderlich war. Die Frau musste einen Teil des Unterkiefers entfernen und alle Lymphknoten entfernen lassen, was zu Verletzungen der Stimmbänder und Narben im Gesicht führte. Sie muss nun mit lebenslangen Schmerzen rechnen. Die Klägerin fordert 78.800 Euro als Entschädigung. Ihr Anwalt sieht den Fehler beim Spital, da eine nochmalige Biopsie durchgeführt werden sollte, bevor die Frau operiert wurde. Ein Gutachter sprach von mangelnder Sorgfaltspflicht.

Eine Kärntnerin wurde im Jahr 2023 in einem Krankenhaus Klagenfurt auf einen bösartigen Tumor am Kiefer untersucht, obwohl der Eingriff nicht erforderlich war. Die Frau musste einen Teil des Unterkiefers entfernen und alle Lymphknoten entfernen lassen, was zu Verletzungen der Stimmbänder und Narben im Gesicht führte.

Sie muss nun mit lebenslangen Schmerzen rechnen. Die Klägerin fordert 78.800 Euro als Entschädigung. Ihr Anwalt sieht den Fehler beim Spital, da eine nochmalige Biopsie durchgeführt werden sollte, bevor die Frau operiert wurde. Ein Gutachter sprach von mangelnder Sorgfaltspflicht





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