Kärntner 'Heiler' vor Gericht: Todesfälle und Gesundheitsgefährdung

Ein Kärntner Arzt steht wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung der Gesundheit von tausenden Menschen vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, unkonventionelle Behandlungsmethoden angewendet zu haben, die zum Tod einer 14-Jährigen und eines Tätowierers geführt haben sollen.

Ein Kärntner Arzt, der sich selbst als Heiler bezeichnet, steht vor Gericht, angeklagt in Verbindung mit dem Tod einer 14-jährigen Patientin und eines Tätowierers. Die Staatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe, die über den Tod dieser beiden Personen hinausgehen und die Gesundheit tausender Menschen gefährdet haben sollen.

Der Angeklagte bestreitet jegliche Schuld und plädiert auf nicht schuldig. Der Fall hat in Österreich große öffentliche Aufmerksamkeit erregt, insbesondere aufgrund des Todes des jungen Mädchens. Die 14-Jährige hatte einen Tumor am Fuß, für den sie den Kärntner Arzt aufsuchte. Anstatt eine konventionelle Diagnose zu stellen, soll der Arzt versucht haben, den Tumor mittels eines sogenannten 'Biotensors' zu beurteilen.

Dieser Apparat, den er während des Prozesses vorführte, soll ihm angeblich Hinweise auf die Beschaffenheit des Tumors gegeben haben. Laut Staatsanwaltschaft unterließ er eine eindeutige Diagnose und stufte den Tumor als 'verdächtig' ein, riet den Eltern aber dennoch zu einer Biopsie. Der Vater des Mädchens widerspricht dieser Darstellung und berichtet, dass der Arzt den Tumor als unbedenklich eingestuft habe. Statt einer etablierten medizinischen Behandlung soll der Arzt dem Mädchen Mittel wie Katzenkralle, Graviola und hochdosiertes Vitamin C intravenös verabreicht haben.

Diese alternative Behandlung soll letztendlich zum Tod des Mädchens geführt haben. Die Anklage stützt sich darauf, dass der Arzt die notwendige medizinische Versorgung verweigert und stattdessen unbewiesene und potenziell gefährliche Methoden angewendet hat. Neben dem Tod der 14-Jährigen wird dem Arzt auch der Tod eines Tätowierers zur Last gelegt. Dieser Patient soll eine Infusionstherapie mit Katzenkralle und anderen Substanzen erhalten haben, die zu einem Herz- und Hirninfarkt führten.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Arzt insgesamt mindestens 6.550 Personen durch die intravenöse Verabreichung von als Nahrungsmittel zugelassenen Essenzen in Lebensgefahr gebracht hat. Diese Praxis soll das Risiko schwerwiegender allergischer Reaktionen (Anaphylaxien) und Blutgefäßverschlüssen (Embolien) mit potenziell tödlichem Ausgang birgen. Der Arzt verteidigt sich, indem er auf die Verwendung des 'Biotensors' und die Verabreichung von Vitamin C sowie Extrakten aus 'Wunderpflanzen' wie Graviola und Katzenkralle verweist. Er behauptet, diese Behandlungen seien im besten Interesse seiner Patienten gewesen.

Im Sommer 2024 wurde gegen den Arzt ein vorläufiges Berufsverbot verhängt, das bis zum Abschluss des Strafverfahrens in Kraft bleibt. Im Falle einer Verurteilung droht ihm der vollständige Entzug der Approbation. Der Prozess wirft grundlegende Fragen nach der Abgrenzung zwischen alternativer Medizin und unzulässiger Heilbehandlung auf und unterstreicht die Bedeutung einer evidenzbasierten medizinischen Versorgung





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