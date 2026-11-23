Vor dem Black Friday in Kärnten klärt Rechtsanwältin Stefanie Köffel auf: Kunden dürfen digitale Bon-Übermittlung per WhatsApp oder E-Mail verweigern und einen gedruckten Beleg fordern.

Der Start in die heiße Einkaufszeit steht bevor, während in Kärnten bereits das Weihnachtsgeschäft beginnt und der Black Friday unmittelbar bevorsteht. Viele Händler in der Region setzen dabei zunehmend auf digitale Rechnungslegungen, um Prozesse zu beschleunigen und Papier zu sparen. Doch diese Entwicklung zwingt die Kunden nicht zur Aufgabe ihrer Privatsphäre oder zu bestimmten Kommunikationwegen. Im Gegenteil, die Rechtslage ist klar: Die Annahme digitaler Belege ist eine rein freiwillige Leistung, die der Kunde aktiv akzeptieren muss, um sie in Anspruch zu nehmen.

Rechtliche Grundlagen der Bon-Ausgabe

Die elektronische Übermittlung von Kassenbelegen ist grundsätzlich rechtlich zulässig und stellt eine akzeptable Alternative zum klassischen Zettel dar. Voraussetzung für diese Legitimität ist jedoch, dass der Beleg dem Käufer unmittelbar nach der erfolgten Zahlung verfügbar gemacht wird. Zudem muss der digitale Beleg sämtliche gesetzlich vorgeschriebenen Angaben enthalten, die auch auf einer Papierquittung stehen würden. Diese Regelung gilt universell und umfasst selbstverständlich auch Transaktionen, die mit der Kreditkarte oder anderen Kartenzahlmitteln beglichen wurden, was die Praktikabilität für den täglichen Handel erhöht.

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Verpflichtung auf gedruckte Belege bis 2026

Konsumenten in Österreich haben das uneingeschränkte Recht, auf die traditionelle Papierrechnung zu bestehen und dabei keine persönlichen Daten preiszugeben. Rechtsanwältin Stefanie Köffel aus Klagenfurt betont diesbezüglich ausdrücklich, dass Kunden seit dem 1. Oktober 2026 ein fest verankertes Recht haben, auf Verlangen einen ausgedruckten Papierbeleg zu erhalten. Sie ist daher in keiner Weise verpflichtet, einen Beleg ausschließlich elektronisch entgegenzunehmen oder seine digitalen Varianten als einzigen Ausgabeweg zu akzeptieren. Händler sind dazu verpflichtet, diese Alternative anzubieten und dürfen die digitale Übermittlung nicht als Standard vorschreiben.

Datenschutz bei WhatsApp und E-Mail

Bei der Nutzung von Kanälen wie WhatsApp zur Rechnungsübermittlung gelten besondere strenge Auflagen des Datenschutzes, um die Integrität der Kundendaten zu wahren. Die Rechtsanwältin weist darauf hin, dass insbesondere die Verarbeitung der Telefonnummer und der damit verknüpften Einkaufsdaten eine entsprechende und klare Rechtsgrundlage bedarf. Es darf nicht stillschweigend angenommen werden, dass die Preisgabe der Nummer zur Bon-Übermittlung ausreicht. Der Kunde muss eindeutig und transparent darüber informiert werden, wie seine personenbezogenen Daten verarbeitet werden, was eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglicht.

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Freiwilligkeit als Kernprinzip

Entscheidend für die Rechtmäßigkeit der digitalen Bon-Ausgabe ist, dass den Kunden eine echte und freie Wahlmöglichkeit zwischen Papier und Digital bleibt. Der Beleg per Mail oder WhatsApp ist strikt als zusätzliche, bequeme Möglichkeit zu verstehen und niemals als eine Verpflichtung für den Käufer. Händler, die auf diese Weise arbeiten, müssen sicherstellen, dass keine Diskriminierung stattfindet, wenn ein Kunde den Weg zum Drucker wählt. Die Information über die Datenverarbeitung muss vorher erfolgen, sodass der Konsument seine Einwilligung in vollem Bewusstsein gibt oder eben die纸质 Alternative wählt.

Zusätzliche Anforderungen bei Drittstaaten

Falls eine Rechnungsübermittlung den Weg in ein Drittland außerhalb der Europäischen Union nimmt, kommen noch weitere, spezifische datenschutzrechtliche Anforderungen hinzu. Diese zusätzlichen Hürden sind von den Händlern genau zu prüfen, um die Einhaltung der europäischen Standards zu gewährleisten. Dies betrifft besonders die technische Infrastruktur, die für die E-Mail-Übermittlung oder Messenger-Dienste genutzt wird, die möglicherweise Server in Nicht-EU-Ländern betreiben. Die Aufklärung der Kunden über diese Aspekte ist unerlässlich, um Vertrauen aufrechtzuerhalten und rechtliche Fallstricke in der aufkommenden digitalen Handelsphase zu vermeiden.