Kärntner gewinnt mehr als eine Million Euro bei 'WorldMillions'

Ein Kärntner hat bei der Lotterie 'WorldMillions' mehr als eine Million Euro gewonnen. Der Mann spielte regelmäßig mit einem Abo-Tippschein und nutzte die Möglichkeit, auch an internationalen Lotterien teilzunehmen. Sein Gewinn kam völlig überraschend und er hat bereits das Geld 'breit und sicher veranlagt'.

Ein Kärntner hat bei der Lotterie 'WorldMillions' mehr als eine Million Euro gewonnen. Der Mann, der anonym bleiben möchte, spielte regelmäßig mit einem Abo-Tippschein und nutzte die Möglichkeit, auch an internationalen Lotterien teilzunehmen.

Sein Gewinn kam völlig überraschend und er hat bereits das Geld 'breit und sicher veranlagt'. Der Kärntner hat keine großen Luxuspläne und will seinen Alltag bewusst bodenständig halten. Der Gewinn reiht sich in eine Serie großer Auszahlungen über die Plattform ein und ist der aktuell größte öffentlich bekannt gewordene Gewinn





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