Die Bärenbrücke in Arnoldstein dient Rehen, Bären und bedrohten Reptilien als sicherer Lebensraum. Das Projekt zeigt die Wirksamkeit von Grünquerungen im Naturschutz.

Die sogenannte Bärenbrücke in Kärnten demonstriert die effektive Nutzung von Grünquerungen durch Wildtiere. Rehe, Braunbären sowie bedrohte Reptilienarten nutzen das Bauwerk als sicheren Übergang und zusätzlichen Lebensraum. Autobahnen, Schnellstraßen und Bahntrassen zerschneiden traditionell die Lebensräume dieser Tierpopulationen. Um diesen Tieren sichere Wege zu ermöglichen, sind österreichweit aktuell 21 Grünbrücken geplant. In Kärnten wird die Brücke als Beleg für den erfolgreichen Naturschutz gesehen.

Erfolgsprojekt Bärenbrücke und Kostenstruktur

Die Bärenbrücke wurde im Rahmen des Autobahnabschnitts (A2) bei Arnoldstein eröffnet. Das rund 100 Meter lange Bauwerk war ein zentraler Bestandteil des Renaturierungsprojekts Schütt. Die Umsetzung der Maßnahme kostete rund zwei Millionen Euro. Eine Million Euro dieser Summe wurde durch Fördermittel der Europäischen Union bereitgestellt. Die Finanzierung und der Nutzen wurden in der öffentlichen Debatte kritisch diskutiert. Kritiker bezweifelten vor allem die Höhe der Kosten im Verhältnis zum ökologischen Nutzen.

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Effektivequerungen für gefährdete Tierarten

Bereits ein Jahr nach der Fertigstellung wurde auf der Brücke erstmals ein Braunbär nachgewiesen. Der sogenannte Bärenanwalt Bernhard Gutleb identifizierte die Fährte des Tieres eindeutig. Auch bei einem Monitoring im Jahr 2018 zeigten sich weitere Belege für die Nutzung durch Wildtiere. Geschützte Arten wie Skorpione wurden dort gesichtet. Zudem wurde die in Österreich vom Aussterben bedrohte Hornotter auf dem Bauwerk gefunden. Diese Tiere nutzen die Grünquerung nicht ausschließlich zum Queren. Sie verwenden das Gebiet auch als direkten Lebensraum.

Hohe Reptilienvielfalt im Schütt-Gebiet

In der Region Schütt kommt besonders eine hohe Dichte an Reptilien vor. Alle in diesem Gebiet vorkommenden Reptilienarten wurden auch auf der Bärenbrücke nachgewiesen. Damit weist die Bärenbrücke unter allen bestehenden Grünquerungen die höchste Reptilien-Artenzahl auf. Dies unterstreicht die Bedeutung solcher Bauwerke für den Artenschutz. Die erfolgreiche Besiedlung durch diverse Arten zeigt die ökologische Wirksamkeit des Projekts. Der Lebensraum wird aktiv von verschiedenen Tiergruppen angenommen.

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Experteneinschätzung und künftige Planungen

Egle Macijauskaite, Expertin für Umwelt- und Verfahrensmanagement bei der Asfinag, äußert sich zur weiteren Planung. Aus heutiger Sicht gibt es in Kärnten keinen generellen Bedarf für weitere Grünquerungen. Dies liegt daran, dass viele bestehende Straßen andere Barrierewirkungen haben. Bei Straßen, die das Land Kärnten betreut, sind Grünbrücken seltener nötig. Anders als Autobahnen sind die meisten Landesstraßen keine unüberwindbaren Barrieren. Sie sind üblicherweise nicht eingezäunt, was den Tieren andere Überquerungsmöglichkeiten lässt.

Dennoch plant das Land Maßnahmen bei großen Bauprojekten. Das Büro des Straßenbaureferenten Martin Gruber (ÖVP) bestätigt dies. Bei der B-100-Umfahrung in Greifenburg sind entsprechende Vorkehrungen vorgesehen. Auch beim Sicherheitsausbau der B 317 werden Maßnahmen geplant. Diese sollen Wildtieren sicheres Queren ermöglichen. Unterführungen, die teilweise eine wildökologische Funktion erfüllen, bleiben eine Option. Sie dienen Tieren dazu, Straßen sicher zu überqueren. Die Debatte über die Notwendigkeit von Brücken versus Unterführungen bleibt bestehen. Die Bärenbrücke zeigt jedoch konkret, was bei richtiger Umsetzung möglich ist.