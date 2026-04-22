Kärntner Arzt unter Verdacht: Umstrittene Infusionen und Todesfälle

Ein Kärntner Mediziner steht im Zentrum eines Strafverfahrens, da er Tausenden Patienten umstrittene Infusionen verabreicht haben soll. Zwei Patienten starben, darunter ein krebskrankes Kind. Die Staatsanwaltschaft untersucht, ob der Arzt vorsätzlich gehandelt und die Gesundheit seiner Patienten gefährdet hat.

Ein Kärntner Arzt steht im Zentrum eines schweren Strafverfahrens, das die medizinische Fachwelt und die Öffentlichkeit gleichermaßen erschüttert. Ihm wird vorgeworfen, tausende Patienten mit umstrittenen Infusionstherapien behandelt zu haben, deren Wirksamkeit wissenschaftlich nicht belegt ist und die in einigen Fällen sogar zu tödlichen Ausgängen geführt haben sollen.

Besonders tragisch ist der Fall eines krebskranken Kindes, das unter der Behandlung des Arztes verstarb. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mediziner vor, nicht nur unkonventionelle Methoden angewendet, sondern auch die konventionelle medizinische Behandlung des Kindes verzögert oder verhindert zu haben, was letztendlich zum Tod führte. Der Arzt soll zudem behauptet haben, den Tumor des Kindes durch eine Art „Pendelmethode“ beeinflussen und somit heilen zu können, eine Praxis, die jeglicher wissenschaftlichen Grundlage entbehrt.

Der Prozessauftakt am Landesgericht Klagenfurt wurde von Staatsanwältin Ines Küttler mit den Worten eingeleitet, dass der Fall Valerie (Name geändert) das Gericht bereits seit Jahren beschäftigt. Die 14-Jährige war im Jahr 2023 in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden, ihr Körper von Tumoren befallen und von unerträglichen Schmerzen geplagt. Die Eltern hatten sich jedoch gegen eine konventionelle, schulmedizinische Behandlung entschieden und stattdessen auf die Therapien des Kärntner Arztes vertraut.

Diese Entscheidung, so die Staatsanwaltschaft, habe maßgeblich zum tragischen Ausgang beigetragen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Arzt eine Vielzahl von Patienten mit ähnlichen umstrittenen Infusionen behandelt hat, die oft hohe Kosten verursachten und den Patienten falsche Hoffnungen machten. Es wird untersucht, ob der Arzt wusste, dass seine Behandlungen keine wissenschaftliche Grundlage haben und möglicherweise sogar schädlich sind. Die Beweislage ist komplex, da viele Patienten und Angehörige von dem Arzt überzeugt waren und seine Methoden als letzte Hoffnung ansahen.

Die Verteidigung des Arztes wird voraussichtlich argumentieren, dass er stets im besten Interesse seiner Patienten handelte und dass die Todesfälle auf den bereits fortgeschrittenen Krankheitsverlauf zurückzuführen sind. Die Ermittlungen haben ein breites Spektrum an Fragen aufgeworfen, die über den konkreten Fall hinausgehen. Es geht um die Verantwortung von Ärzten gegenüber ihren Patienten, die Grenzen der medizinischen Freiheit und die Notwendigkeit, wissenschaftlich fundierte Behandlungen von pseudowissenschaftlichen Methoden zu unterscheiden.

Der Fall wirft auch ein Schlaglicht auf die Problematik der alternativen Medizin und die Gefahren, die von unkritischer Akzeptanz solcher Praktiken ausgehen können. Die Staatsanwaltschaft konzentriert sich darauf, nachzuweisen, dass der Arzt vorsätzlich gehandelt und die Gesundheit seiner Patienten gefährdet hat. Es wird geprüft, ob er sich der Risiken seiner Behandlungen bewusst war und ob er seine Patienten über die fehlende wissenschaftliche Grundlage ausreichend informiert hat. Die Beweisführung wird sich auf medizinische Gutachten, Patientenakten und Zeugenaussagen stützen.

Der Prozess verspricht, ein langwieriges und emotional belastendes Verfahren zu werden, das möglicherweise weitreichende Konsequenzen für die medizinische Landschaft in Kärnten und darüber hinaus haben wird. Die Angehörigen der verstorbenen Patienten hoffen auf Aufklärung und Gerechtigkeit, während der Arzt seine Unschuld beteuert und sich als Verfechter einer ganzheitlichen Medizin darstellt. Die Frage, ob er tatsächlich Leben retten wollte oder ob finanzielle Interessen eine Rolle spielten, wird im Laufe des Prozesses geklärt werden müssen





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