Kärntens Strompreise: Netzgebühren steigen im Jänner drastisch an

Kärntens Stromkunden sehen sich mit einer fast zehnprozentigen Erhöhung der Netzgebühren konfrontiert. Landeshauptmann Daniel Fellner führt Krisengespräche mit KELAG, um die unbegabten Preissprünge zu stoppen und die höchsten Kosten Österreichs zu senken.

Die Stromrechnung für die Haushalte und Unternehmen in Kärnten wird ab dem kommenden Januar signifikant teurer. Die zuständigen Netzbetreiber planen eine massive Anhebung der Netzgebühren, die mit fast zehn Prozent ausfällt. Diese Entwicklung trifft eine Region, in der die Stromkunden ohnehin bereits die höchsten Netzabgaben in ganz Österreich schultern müssen. Die aktuelle Situation hat die politische Spitze des Bundeslands auf den Plan gerufen.

Krisengespräch mit KELAG und Kärnten Netz

Landeshauptmann Daniel Fellner von der SPÖ hat die Führungskräfte des Energieversorgers KELAG sowie seiner Netztochter Kärnten Netz (KNG) zu einem dringenden Gespräch in die Landesregierung bestellt. Am kommenden Mittwoch müssen sich die Chefetagen den Fragen der Landesregierung stellen. Fellner bezeichnet die geplante Preiserhöhung als völlig unverständlich und fordert eine transparente Erklärung für die massiven Kostensteigerungen. Er erwartet von den Verantwortlichen, dass sie darlegen, wie diese immense Preissprung zustande kam.

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Neben der Erklärung erwartet der Landeshauptmann auch konkrete Handlungsoptionen. Er möchte wissen, ob es noch Stellschrauben gibt, die gedreht werden können, um die Gewalt der Preisexplosion abzuschwächen. Ziel ist es, einen möglichen Weg zu finden, die Höhe der Erhöhung noch zu reduzieren oder gänzlich zu verhindern. Die Erwartungen an die Energiekonzerne sind in Wien und Klagenfurt daher sehr hoch, da die Situation als akut eingestuft wird.

Politische Vorwürfe und regulatorische Prüfung

Die Kritik an der Situation kommt nicht nur von der Landesregierung. Energiereferent Sebastian Schuschnig von der ÖVP verlangt ebenfalls umfassende Antworten. Er hinterfragt, warum Kärnten Netz jenen Zahlenmaterialien zugrunde gelegt wurden, auf deren Basis die Regulierungsbehörde E-Control die neuen Tarife berechnet hat. Schuschnig fordert Transparenz darüber, wie diese Basisdaten zustande kamen und ob hier Rechenfehler oder ineffiziente Planung vorliegen.

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Auch die politische Opposition nutzt die Situation für scharfe Angriffe. Die Grünen-Landessprecherin Olga Voglauer wirft der regierenden SPÖ vor, notwendige Investitionen in das Stromnetz jahrelang verschleppt zu haben. Ihrer Ansicht nach liegt die hohe Belastung für die Kunden im Versäumnis der Politik der vergangenen Jahre. FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer begrüßt den Schritt von Fellner hingegen als längst überfälligen Akt. Er sieht darin eine Bestätigung, dass das Problem lange ignoriert wurde.

Standortnachteil und Forderungen nach Einheitlichkeit

Timo Springer, der Präsident der Industriellenvereinigung, kritisiert die Entwicklung scharf. Für ihn ist die Erhöhung der Netzkosten in dieser Höhe eine sehr überraschende Nachricht. Er weist darauf hin, dass andere Bundesländer ihre Gebühren deutlich unter dem Niveau Kärntens erhöht haben. Dies stelle den Standort Kärnten massiv nachteilig dar und sei für die heimische Wirtschaft nicht erfreulich. Der Wettbewerb wird durch diese Diskrepanz erheblich erschwert.

Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer geht noch einen Schritt weiter und spricht offen von Abzocke. Er argumentiert, dass es keinem Stromkunden in Kärnten zu erklären sei, dass die teuersten Netzkosten Österreichs abermals um zehn Prozent steigen sollen. Diese rhetorische Schärfe unterstreicht die Unzufriedenheit der Wirtschaft mit der aktuellen Entwicklung. Die Unternehmen fürchten um ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Standorten in benachbarten Bundesländern.

Bundesweite Entlastung und politische Lösungsansätze

Landeshauptmann Fellner fordert nun ein deutliches Eingreifen des Bundes. Sein Ziel ist die Einführung österreichweit einheitlicher Netzgebühren, um ungerechte Wettbewerbsverzerrungen abzubauen. Er kritisiert dabei die Aussage von Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner. Diese hatte zwar eine österreichweite Entlastung begrüßt, ignorierte dabei jedoch die massive Erhöhung in Kärnten. Für Fellner ist diese Diskrepanz zwischen Rhetorik und Realität nicht hinnehmbar.

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Die aktuelle Lage zeigt, dass das Spannungsfeld zwischen Netzkosten, politischen Entscheidungen und wirtschaftlicher Tragfähigkeit in Kärnten eskaliert ist. Die kommenden Tage werden entscheiden, ob durch das Krisengespräch eine Milderung der Tarife erreicht werden kann. Bis dahin müssen sich die Kärntner Stromkunden auf einen weiteren Anstieg ihrer Fixkosten einstellen, was die finanzielle Planungssicherheit für Privatpersonen und Unternehmen weiter belastet.