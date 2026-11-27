Die Kärntner Bildungsdirektion versendet Porträts neuer Landeshauptmänner an Schulen. Die FPÖ kündigt Gesetzesänderung an und spricht von politischer Vereinnahmung trotz legaler Grundlage.

Die Kärntner Bildungsdirektion hat ein Schreiben an alle Schulen des Bundeslandes versendet, das für erhebliche Diskussionen sorgt. In dieser Kommunikation wird die Bildungseinrichtungen explizit angewiesen, ein gerahmtes Porträt des neuen Landeshauptmannes an einer sichtbaren Stelle aufzuhängen. Als Grundlage für diese Maßnahme wird das aktuelle Kärntner Schulgesetz angeführt, das die Darstellung bestimmter Politiker vorschreibt.

Rechtliche Grundlage und gesetzliche Verpflichtung

Diese Anordnung beruht auf einer bestehenden Bestimmung im Kärntner Schulgesetz. Demzufolge sind Bilder des Bundespräsidenten sowie des jeweiligen Landeshauptmannes an einer geeigneten und allgemein zugänglichen Position innerhalb der Schulgebäude zu platzieren. Die Bildungsdirektion begründet dies damit, dass es sich um eine gesetzliche Vorgabe handelt, die zur vorgeschriebenen Mindestausstattung von Bildungseinrichtungen zählt. Es wird betont, dass die Landesregierung lediglich ein aktuelles Bild des aktuellen Landeshauptmannes bereitgestellt hat, nachdem mehrere Schulen nach dem Wechsel an der Landesspitze entsprechende Anfragen gestellt hatten.

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Politische Kritik und Vorwürfe der Vereinnahmung

Die Aufforderung stößt in weiten Teilen der Lehrerschaft auf Unverständnis. Laut Berichten der "Kronen Zeitung" reagieren viele Schulen mit Kopfschütteln auf die Forderung nach dem Drucken und Aufhängen der Porträts. Insbesondere die Kärntner FPÖ kritisiert die Praxis scharf und spricht von einer Absurdität. Der Landeshauptmann der FPÖ, Erwin Angerer, wirft der Landesregierung eine politische Vereinnahmung des Bildungswesens vor. Er ist der Ansicht, dass das Aufhängen von Politikerporträts nicht mehr zeitgemäß ist und die Neutralität des Bildungsauftrags gefährdet.

Forderungen nach Gesetzesänderung im Landtag

Als direkte Reaktion auf die aktuelle Situation kündigt die Kärntner FPÖ konkrete Schritte an. Erwin Angerer fordert, dass die entsprechende Vorschrift aus dem Schulgesetz gestrichen werden soll. Um dies zu erreichen, plant die Partei, eine entsprechende Gesetzesänderung in den Kärntner Landtag einzubringen. Die Freiheitlichen argumentieren dabei mit dem Wandel der gesellschaftlichen und politischen Kultur, der den Zwang zur Aufhängung von Porträts obsolet mache. Dieser politische Konflikt spiegelt die tiefe Spaltung wider, die zwischen der Regierungskoalition und der Opposition in Bildungspolitik besteht.

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Position der Landesregierung und Historie der Regelung

Sowohl die Kärntner Bildungsdirektion als auch die Landesregierung weisen die Vorwürfe der politischen Instrumentalisierung zurück. Man verweist darauf, dass die Bestimmung zur Aufhängung von Porträts bereits seit dem Jahr 2000 im Schulgesetz verankert ist. Demnach spiele die Person an der Landesspitze oder deren parteipolitische Zugehörigkeit bei der Umsetzung keine Rolle. Es handele sich um eine neutrale, rechtliche Notwendigkeit, die unabhängig von der aktuellen politischen Konstellation gilt. Die Landesregierung betont zudem, dass der Landeshauptmann selbst keinerlei Anweisung zur Aufhängung seines eigenen Fotos gegeben hat.

Praktische Umsetzung und weitere Entwicklungen

Trotz der politischen Kontroverse bleibt die Handlungsaufforderung der Bildungsdirektion vorerst bestehen. Die Schulen müssen nun entscheiden, wie sie der gesetzlichen Vorgabe nachkommen, während parallel politische Debatten über eine mögliche Reform laufen. Bis zu einer etwaigen Gesetzesänderung durch den Landtag bleibt das Kärntner Schulgesetz bindend. Die Aufstellung der Porträts bleibt somit eine aktuelle Pflichtaufgabe für die Schulleitungen, die jedoch zunehmend unter die Lupe der öffentlichen Meinung und der Opposition gerät. Die weitere Entwicklung hängt davon ab, wie schnell eine Änderung im Gesetzgebungsverfahren durchgesetzt werden kann.