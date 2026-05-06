Kärnten leidet unter extremer Trockenheit: Landwirtschaftskammer warnt vor Ernteausfällen

Die anhaltende Trockenheit in Kärnten hat dramatische Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Die Landwirtschaftskammer warnt vor Ernteausfällen von bis zu 70 Prozent und fordert Sofortmaßnahmen, um die Situation zu lindern. Der Klimawandel wird als Hauptursache genannt.

Im April wurde in Kärnten ein regionaler Niederschlagsdefizit von bis zu 85 Prozent gemessen, was dramatische Folgen für die Landwirtschaft hat. Die Landwirtschaft skammer warnt vor Ernteausfälle n von 20 bis 70 Prozent, falls in den nächsten zehn Tagen keine starken Regenfälle von bis zu 50 Liter pro Quadratmeter eintreten.

Bei einer Pressekonferenz auf den trockenen Feldern des Zollfelds betonte Landwirtschaftskammerpräsident Siegfried Huber, dass eine derart extreme Trockenheit zu dieser Jahreszeit in seinen 31 Jahren als Bauer noch nie vorgekommen sei. Auch seine Kollegen in der Kammer hätten so etwas noch nie erlebt. Die Dürre hat bereits jetzt zu massiven Ausfällen beim ersten Grasschnitt geführt, wobei in manchen Regionen dieser sogar komplett ausgefallen ist.

Zwar gibt es die Dürreversicherung der Österreichischen Hagelversicherung, doch die Situation ist so kritisch, dass viele Bauern mit Notverkäufen von Rindern rechnen müssen. In einigen Gebieten wie dem Lavanttal versiegen bereits Quellen, und die Feuerwehr muss Wasser transportieren, um die Tiere zu versorgen. Auch bei großen Wasserflächen wie dem Bleistätter Moor am Ossiacher See ist der Wasserstand um 50 Zentimeter unter dem normalen Niveau gesunken. Huber erklärt, dass der Mais zwar keimt, aber in der Erde vertrocknet.

Teilweise müssen die Einsaaten verschoben werden, und der bereits eingebrachte teure Mineraldünger kann aufgrund der Trockenheit nicht wirken. Falls in den nächsten zwei bis drei Wochen kein Niederschlag fällt, könnte es stellenweise gar keine Ernte geben. Die Landwirtschaftskammer empfiehlt, Futter für die Tiere frühzeitig zu organisieren und das wenige verfügbare Futter auf den Wiesen schnell zu ernten. Als Sofortmaßnahme fordert die Kammer die Freigabe der 9.000 Hektar Biodiversitätsflächen, die die Landwirte in Kärnten nicht oder nur eingeschränkt bewirtschaften dürfen.

Huber betont, dass es jetzt um das Futter und nicht um die Prämien geht, die die Landwirte erhalten. Obwohl es sich um eine EU-Richtlinie handelt, laufen bereits Gespräche auf politischer Ebene. Huber zieht das Fazit, dass der Klimawandel nicht mehr zu leugnen sei und Prognosen davon ausgehen, dass Kärnten in 20 bis 30 Jahren das Klima von Udine haben wird. Daher sei es notwendig, bereits jetzt über Bewässerungssysteme nachzudenken.

Die geplante Wasserschiene zwischen großen Städten in Mittelkärnten solle auch als Anlass genommen werden, eine eigene Bewässerungsschiene zu planen. Huber fordert eine Studie, um die technische Machbarkeit einer solchen Lösung zu prüfen. Auch der Wald steht unter großem Stress: Der durch den Borkenkäfer bereits geschwächte Wald befindet sich in einem Samenjahr, was durch den extremen Pollenflug deutlich wird.

Ohne Regen sei unklar, wie sich der Borkenkäfer in diesem Jahr verhalten werde, da die Bäume ums Überleben kämpfen und noch einmal Samen produzieren. Zudem besteht eine extreme Waldbrandgefahr. Die Situation auf den Almen ist ebenfalls kritisch, da der Schneefall im Winter geringer ausfiel und die Wiesen und Weiden im Mai teilweise braun bleiben





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