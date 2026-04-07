Karner plant Fußfesseln für Gefährder und Neuordnung des Familiennachzugs

Innenminister Karner kündigt Maßnahmen zur Überwachung von Gefährdern, zur Reform des Familiennachzugs im Asylwesen und zur Errichtung von Rückkehrzentren an. Er erörtert die aktuelle Flüchtlingssituation und die Pläne der Regierung.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) befürwortet die Einführung einer elektronischen Fußfessel für Hochrisiko- Gefährder , die Gewalt gegen Frauen ausüben. Gleichzeitig plant er, diese Maßnahme auch auf islamistische Gefährder auszuweiten, wie er in einem Interview mit der APA erläuterte. Die Umsetzung dieser doppelten Anwendung soll in einem gemeinsamen Beschluss erfolgen, bei dem sich die Regierung aktuell in “sehr guten Gesprächen” befindet.

Des Weiteren deutete Karner im Bezug auf den Familiennachzug im Asylwesen eine anfänglich sehr geringe Quote an. Der Innenminister zeigte sich erfreut über die Einigung der Regierung auf ein Social-Media-Verbot für Minderjährige bis zum 14. Lebensjahr. Er sieht jeden Schritt in diese Richtung als wichtig, da beispielsweise im Bereich von Hasskriminalität sowohl Täter als auch Opfer zunehmend jünger werden. Karner würde eine Klarnamen-Pflicht als “sinnvoll und richtig” erachten und einen weiteren Schritt in diese Richtung begrüßen.\Ein zentrales Vorhaben des Innenministeriums ist die Neuregelung der Familienzusammenführung für Asylberechtigte, da die aktuelle Regelung Mitte des Jahres ausläuft. Karner betonte im APA-Interview, dass die zukünftige Regelung über die Niederlassungsverordnung erfolgen soll, selbst wenn rechtliche Bedenken bestehen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die juristische Grundlage der Regelung Bestand haben wird. Die Umsetzung dieser Neuregelung sieht vor, dass anhand eines Integrationsbarometers festgelegt wird, wie viele Plätze vergeben werden können, ohne die Gesellschaft und ihre grundlegenden Systeme zu überlasten. Angesichts der hohen Flüchtlingszahlen in Wien sieht er in der Bundeshauptstadt zunächst einen begrenzten Spielraum. Wie bei anderen Zuwanderergruppen auch, werden Abstimmungen mit den Bundesländern durchgeführt, um die jeweiligen Quotenplätze festzulegen. Zusätzlich müssen Asylberechtigte zukünftig finanzielle Voraussetzungen erfüllen, um für ihre nachziehende Familie sorgen zu können. Zudem hält Karner rudimentäre Deutschkenntnisse der Neuankömmlinge für wünschenswert. Wie hoch die erste Quote ausfallen wird, ließ Karner offen, deutete jedoch eine eher geringe Größenordnung an: “Die Quote kann auf einem sehr niedrigen Niveau beginnen.” Zudem treibt Karner die Möglichkeiten voran, die sich aus den neuen EU-Regeln ergeben, insbesondere die Durchführung von Asylverfahren außerhalb der Union und die Abschiebung in sichere Drittstaaten. Er führt Gespräche mit verschiedenen Ländern, darunter die Niederlande, Deutschland, Dänemark und Griechenland, wobei Stillschweigen über die konkreten Staaten vereinbart wurde.\Bis zum Jahresende soll ein konkreter Plan für die Errichtung von Rückkehrzentren erstellt werden. Karner geht davon aus, dass die Umsetzung im nächsten Jahr erfolgen kann, wobei Standorte sowohl in Afrika als auch in Asien denkbar sind. Das Ziel ist es, “zumindest ein derartiges Projekt umzusetzen”. Diese Maßnahmen sind seiner Ansicht nach notwendig, um den “massiven Rückgang” bei den Flüchtlingszahlen nachhaltig abzusichern. Trotz der eskalierenden Konflikte im Nahen und Mittleren Osten sieht Karner derzeit keine neue Flüchtlingswelle in Richtung Europa. Er geht davon aus, dass Menschen in solchen Konflikten zunächst an sicheren Orten in der Region bleiben. Er schließt aus, dass es wie im Fall der syrischen Flüchtlinge große Flüchtlingsgruppen in Europa geben wird, und verweist auf die veränderte EU-Politik. Karner versteht nicht, dass die FPÖ im Inland und die SPÖ sowie die Grünen auf EU-Ebene gegen diese Maßnahmen vorgehen: “Das ist eine komische Allianz der Linken in der EU und der ganz Rechten in Österreich.” Die Freiheitlichen hätten offenbar ein großes Interesse daran, dass Flüchtlinge nach Europa kommen, um “ihr mieses Geschäft” auf Kosten der Menschen in Österreich zu betreiben. Karner ist zwar noch nicht zufrieden mit der aktuellen Situation, ist aber davon überzeugt, dass der eingeschlagene Weg in die richtige Richtung führt und konsequent fortgesetzt wird. Er verweist auf die niedrige Anzahl von Asylwerbern im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen (unter 350 Personen) sowie auf die geringe Anzahl von Betreuten in der Grundversorgung (8.400), beides historisch niedrige Werte. Die FPÖ begrüßte die Debatte über eine Fußfessel für Gewalttäter und Islamisten als “längst überfälligen Schritt”, kritisierte aber, dass dies bei weitem nicht ausreiche. FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz schenkte Karners Ankündigungen zu Asylzentren im Ausland und den Plänen zum Familiennachzug wenig Glauben. Er warnte, dass jede noch so kleine Quote die “Schleusen für eine unkontrollierte Kettenmigration” öffnen werde





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