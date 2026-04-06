Karner plant Fußfessel für Gefährder und restriktiven Familiennachzug

Innenminister Karner kündigt Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und zur Eindämmung der Zuwanderung an, darunter die Einführung von Fußfesseln für Gefährder, eine strenge Familiennachzugsregelung und die Einrichtung von Rückkehrzentren im Ausland. Die FPÖ kritisiert die Pläne als unzureichend.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) befürwortet die Einführung einer elektronischen Fußfessel für Hochrisiko- Gefährder , um Frauen besser vor Gewalt zu schützen. Gleichzeitig plant er, diese Maßnahme auch auf islamistische Gefährder auszuweiten, wie er in einem Interview mit der APA erläuterte. Die Regierung befinde sich in konstruktiven Gesprächen zur Umsetzung dieser Pläne, wobei dies in einem Gesetzespaket verankert werden soll.

Des Weiteren deutete Karner eine sehr restriktive Quote für den Familiennachzug im Asylwesen an, was bedeutet, dass nur eine begrenzte Anzahl von Familienmitgliedern von Asylberechtigten nach Österreich kommen darf.\Ein weiteres wichtiges Thema für Karner ist die Neuordnung des Familiennachzugs für Asylberechtigte, dessen bisherige Regelung Mitte des Jahres ausläuft. Er plant, diesen über die Niederlassungsverordnung zu regeln, auch wenn rechtliche Bedenken bestehen. Um eine Überlastung der Gesellschaft und ihrer Systeme zu vermeiden, soll die Anzahl der Nachzügler über ein Integrationsbarometer gesteuert werden. Dabei sollen die Bundesländer in die Entscheidungen über die Zuweisung von Quotenplätzen einbezogen werden. Zusätzlich sollen Asylberechtigte finanzielle Voraussetzungen erfüllen müssen, um den Familiennachzug zu ermöglichen, und zumindest rudimentäre Deutschkenntnisse nachweisen können. In Bezug auf die Höhe der ersten Quote, die angesichts laufender Gespräche noch nicht feststeht, deutete Karner auf ein “sehr niedriges Niveau” hin. Darüber hinaus will Karner die Möglichkeiten nutzen, die sich aus den neuen EU-Regeln ergeben, um Asylverfahren außerhalb der EU durchzuführen und Abschiebungen in sichere Drittstaaten zu forcieren. Dazu laufen Gespräche mit verschiedenen Ländern, über die Stillschweigen vereinbart wurde.\Ein weiteres Ziel ist die Einrichtung von Rückkehrzentren im Ausland, deren Umsetzung bis 2027 geplant ist. Karner erwartet, dass im nächsten Jahr mit der Umsetzung begonnen werden kann, mit möglichen Standorten in Afrika und Asien. Diese Maßnahmen sollen dazu dienen, den Rückgang der Flüchtlingszahlen nachhaltig zu sichern. Obwohl die Eskalation im Nahen und Mittleren Osten derzeit keine neue Flüchtlingsbewegung nach Europa auslöst, wie Karner betont, wird die EU-Politik angepasst, um eine Wiederholung der großen Flüchtlingsgruppen wie in der Vergangenheit zu verhindern. Karner kritisiert die ablehnende Haltung der FPÖ im Inland und der SPÖ (sowie der Grünen) in der EU gegenüber diesen Maßnahmen und bezeichnet diese Allianz als “komisch”. Die FPÖ nutze die Flüchtlingsdebatte für “ihr mieses Geschäft”, so Karner. Er betonte, dass die aktuelle Entwicklung in Österreich in die richtige Richtung gehe, auch wenn er noch nicht zufrieden sei. Die niedrigen Zahlen im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen und in der Grundversorgung belegen dies. Die FPÖ kritisiert diese Maßnahmen als unzureichend und warnt vor einer unkontrollierten Kettenmigration





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