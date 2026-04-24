Karner führt Gespräche über EU-Asylpakt in Griechenland

Innenminister Karner nimmt am Delphi Economic Forum teil und diskutiert mit griechischen und zypriotischen Vertretern über die Umsetzung des EU-Asylpakts und die Verhinderung illegaler Migration. Österreich setzt sich für eine verstärkte europäische Zusammenarbeit und die Einrichtung von Rückkehrzentren in Drittstaaten ein.

Innenminister Gerhard Karner reist heute, Freitag, zum Delphi Economic Forum nach Griechenland , um zentrale Gespräche über die bevorstehende Umsetzung des EU-Asylpakts und die damit verbundene Bekämpfung illegaler Migration zu führen.

Die Reise markiert einen wichtigen Schritt in den Bemühungen Österreichs, eine effektive europäische Migrationspolitik zu gestalten und die Außengrenzen der Europäischen Union besser zu schützen. Karner wird sich dabei mit hochrangigen Vertretern anderer EU-Mitgliedsstaaten austauschen, um gemeinsame Strategien zu entwickeln und die Koordination zu verbessern. Ein besonderer Fokus liegt auf der Abstimmung mit dem aktuellen EU-Ratsvorsitzenden, Zypern, um sicherzustellen, dass die österreichischen Anliegen im europäischen Entscheidungsprozess Gehör finden.

Die Gespräche sind von entscheidender Bedeutung, da der neue EU-Asyl- und Migrationspakt ab dem 12. Juni in Kraft treten soll und somit eine grundlegende Neuausrichtung der europäischen Migrationspolitik darstellt. Im Zentrum der Diskussionen steht die praktische Umsetzung des Asylpakts sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene. Dies beinhaltet die Klärung offener Fragen bezüglich der Verteilung von Asylbewerbern, der Beschleunigung von Asylverfahren und der effektiven Rückführung abgelehnter Asylbewerber.

Karner wird sich insbesondere für eine verstärkte Zusammenarbeit mit Drittstaaten einsetzen, um die Ursachen von Migration zu bekämpfen und illegale Migrationsrouten zu unterbinden. Die Gespräche mit dem griechischen Migrationsminister Athanasios Plevris und dem zypriotischen Migrationsminister Nicholas Ioannides sind dabei von besonderer Bedeutung, da Griechenland und Zypern aufgrund ihrer geografischen Lage eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Migrationsherausforderungen spielen.

Österreich ist sich bewusst, dass eine erfolgreiche Migrationspolitik nur durch eine gemeinsame Anstrengung aller EU-Mitgliedsstaaten und eine enge Kooperation mit Drittstaaten erreicht werden kann. Die Gespräche in Delphi sollen dazu beitragen, das Vertrauen und die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Akteuren zu stärken und eine gemeinsame Vision für eine nachhaltige Migrationspolitik zu entwickeln. Die Herausforderungen sind groß, aber Österreich ist entschlossen, seinen Beitrag zur Lösung der Migrationsproblematik zu leisten.

Die österreichischen Bemühungen beschränken sich jedoch nicht nur auf die Gespräche in Griechenland. Bereits am kommenden Montag und Dienstag wird Karner an einem Treffen der deutschsprachigen Innenminister in Luxemburg teilnehmen, wo weitere Gespräche über Asylverfahren und die Einrichtung von Rückkehrzentren in Drittstaaten geplant sind. Insbesondere ein Gespräch mit dem deutschen Innenminister Alexander Dobrindt wird erwartet, um die Positionen beider Länder zu koordinieren und gemeinsame Lösungsansätze zu erarbeiten.

Österreich gehört zu einer Gruppe von EU-Staaten, die sich – unter dem Namen „Gruppe der Umsetzer“ – das Ziel gesetzt hat, Asylverfahren und Rückkehrzentren außerhalb Europas zu etablieren. Diese Initiative soll dazu beitragen, die Belastung der europäischen Asylsysteme zu verringern und die Rückführung abgelehnter Asylbewerber zu beschleunigen. Obwohl konkrete Länder, in denen diese Rückkehrzentren eingerichtet werden könnten, noch nicht genannt wurden, wird intensiv an der Identifizierung geeigneter Partner gearbeitet.

Die österreichische Regierung betont, dass die Einrichtung solcher Zentren unter Wahrung der Menschenrechte und im Einklang mit dem Völkerrecht erfolgen muss. Die kommenden Wochen und Monate werden entscheidend sein, um die Umsetzung des EU-Asylpakts voranzutreiben und eine effektive Migrationspolitik in Europa zu gewährleisten. Österreich ist bereit, seinen Teil dazu beizutragen und sich aktiv in den europäischen Dialog einzubringen





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