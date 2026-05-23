Karl-Lueger-Denkmal in Wien beschädigt, Ermittlungen aufgenommen

Das Karl-Lueger-Denkmal wurde im Zuge der Umgestaltungsarbeiten bei einem Steinmetzbetrieb in Traiskirchen (Bezirk Baden) von unbekannten Tätern schwer beschädigt worden. Das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Karl-Lueger- Denkmal wurde im Zuge der Umgestaltungsarbeiten bei einem Steinmetzbetrieb in Traiskirchen ( Bezirk Baden ) von unbekannten Tätern schwer beschädigt worden. Der Vorfall soll sich zwischen dem 13. und 18.

Mai ereignet haben. Bislang gebe es keine Hinweise zu den Tätern, so der Polizeisprecher. Das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung hat die Ermittlungen aufgenommen. Ende Jänner wurde die Bronzefigur des wegen seines Antisemitismus umstrittenen früheren Wiener Bürgermeisters Karl Lueger (1844-1910) im Zuge der Vorarbeiten für die geplante Kontextualisierung des Denkmals an der Wiener Ringstraße abgebaut.

Bis zum Sommer soll es, entsprechend dem Konzept des Künstlers Klemens Wihlidal, mit einer Neigung von 3,5 Grad wieder aufgestellt werden





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