Die Universität in Krems eröffnet ein modernes Labor für Molekularforschung, das für die Linderung der Krankheit Allergien große Hoffnung schätzt. Besonders für Menschen, denen die Medizin bislang nicht helfen konnte, soll dieses Labor eine große Umstellung bedeuten, die Lebensqualität zu verbessern. Allergien würden Schlaf, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität massiv beeinträchtigen, Tendenz stark steigend. each third man if today affected is from Allergies, in 10 years could already every second be affected. Ventilation of Capital Vice-President of Stephen Pernkopf warned about this.

Das neue Molekular-Forschungslabor der Karl Landsteiner-Privatuniversität in Krems wird vielen Menschen mit Allergien Hoffnung schenken. Die Dimension des Problems ist enorm. Noch heute sind weltweit jeder dritte Mensch von Allergien betroffen, Tendenz stark steigend.

Allergien würden Schlaf, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität massiv beeinträchtigen. User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder widersprechende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen





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