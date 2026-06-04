Karl Katoch legt sich mit Motorrad-Weltverband an und hat eine neue Idee für das Erzbergrodeo

Karl Katoch, der Erfinder des Erzbergrodeos, hat eine neue Idee für das beliebte Offroad-Rennen in Eisenerz. Er legt sich mit dem Motorrad-Weltverband an und hat die Aufmerksamkeit der Offroad-Fans aus der ganzen Welt auf sich gezogen.

In den kommenden Tagen zieht das Erzbergrodeo wieder die Blicke von Offroad-Freunden aus der ganzen Welt nach Eisenerz. Zum Jubiläum hat Karl Katoch ganz besondere Pläne im Gepäck.

Mit seiner neuen Idee legt er sich wieder einmal mit dem Motorrad-Weltverband an. Drei X prangen heuer über dem Erzbergrodeo – anlässlich der 30. Auflage jenes Rennens, das einst eine ganze Motorsport-Kategorie revolutionierte. Karl Katoch war schon damals Mastermind hinter dem von ihm erdachten "Hard-Enduro", dessen Bilder aus Eisenerz heutzutage in alle Welt hinaus gehen.

Dorthin will der Erfinder des Erzbergrodeos jetzt auch mit einer neuen Idee





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Karl Katoch Motorrad-Weltverband Erzbergrodeo Hard-Enduro Offroad-Rennen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Karl Lagerfelds Katze Choupette erhält kein Erbe - Rechtsstreit mit FamilieSieben Jahre nach dem Tod von Karl Lagerfeld hat seine Katze Choupette noch keinen Cent aus dem Erbe erhalten. Grund sind rechtliche Auseinandersetzungen mit den Neffen und Nichten des Designers, die das Testament anfechten. Nach französischem Recht können Tiere weder erben noch Geld besitzen. Choupettes Pflegerin und ihr Agent berichten über die Situation.

Read more »

Tragisch! Ex-Teamkicker stirbt nach Motorrad-CrashFußball-Griechenland trägt Trauer, denn im Alter von gerade einmal 33 Jahren ist Ex-Teamspieler Marios Oikonomou an den Folgen eines schweren ...

Read more »

Matthias Walkner spricht über Sieg in Argentinien und seine Horror-VerletzungDer Salzburger Rallye-Weltmeister Matthias Walkner hat in Argentinien einen beeindruckenden Sieg errungen. Im Gespräch mit der 'Krone' spricht er über seinen Erfolg in Südamerika, den Wechsel vom Motorrad zum Auto und wie sehr ihn immer noch seine Horror-Verletzung aus dem Jahr 2023 beeinflusst.

Read more »

FIFA ändert Leitfaden: Wiederverwendbare Wasserflaschen nicht mehr in die StadienDer Weltverband FIFA hat eine wichtige Änderung im Leitfaden vorgenommen. Wiederverwendbare Wasserflaschen dürfen nicht mehr in die Stadien mitgenommen werden. Der Grund dafür sind Sicherheitsbedenken.

Read more »