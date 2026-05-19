Karl-Erivan Haub-Vermisstenfall: Anklage gegen Christian Haub

Die Staatsanwaltschaft Köln hat Anklage gegen Christian Haub erhoben, den heutigen Tengelmann-Chef, wegen einer möglichen Falschaussage im Verfahren um die Todeserklärung seines Bruders Karl-Erivan Haub.

Im mysteriösen Vermisstenfall um Ex- Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub gibt es eine überraschende Wendung: Gegen seinen Bruder Christian Haub wurde Anklage erhoben. Es geht um eine mögliche Falschaussage im Verfahren um die Todeserklärung.

Der rätselhafte Vermisstenfall rund um den früheren Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub beschäftigt seit Jahren Ermittler, Gerichte und Medien. Nun hat die Staatsanwaltschaft Köln Anklage gegen seinen Bruder Christian Haub erhoben. Dem heutigen Tengelmann-Chef wird laut übereinstimmender Medienberichte vorgeworfen, im sogenannten Verschollenheitsverfahren eine falsche Versicherung an Eides statt abgegeben zu haben. Das bestätigte ein Sprecher des Landgerichts Köln der Deutschen Presse-Agentur.

Karl-Erivan Haub war im April 2018 bei einer Skitour nahe Zermatt in den Schweizer Alpen verschwunden. Der damals 58-Jährige galt als einer der reichsten Deutschen. Seine Familie ging davon aus, dass er bei der Tour am Klein Matterhorn tödlich verunglückte. Das Kölner Amtsgericht erklärte Karl-Erivan Haub im Jahr 2021 offiziell für tot.

Dennoch tauchten in den vergangenen Jahren immer wieder Berichte auf, wonach der Manager möglicherweise noch leben könnte. Im Zentrum der aktuellen Ermittlungen steht eine eidesstattliche Versicherung, die Christian Haub im Zuge des Verschollenheitsverfahrens abgegeben haben soll. Laut Vorwurf könnten ihm bereits damals Hinweise vorgelegen haben, dass sein Bruder noch am Leben sein könnte. Die Staatsanwaltschaft Köln hatte deshalb bereits 2024 Ermittlungen aufgenommen.

Diese mündeten nun in die Anklage. Im Zuge der Ermittlungen prüften die Behörden laut Staatsanwaltschaft auch öffentlich bekannte Hinweise aus den sogenannten ‘Epstein Files’. Dort war der Name von Karl-Erivan Haub aufgetaucht. Welche Bedeutung diese Unterlagen für das Verfahren haben könnten, ist bislang unklar.

Die Staatsanwaltschaft erklärte lediglich, dass die Hinweise in die Ermittlungen einbezogen worden seien. Christian Haubs Anwalt äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Auch der Tengelmann-Konzern erklärte, es handle sich um eine private Angelegenheit. Das Landgericht Köln muss nun entscheiden, ob ein hinreichender Tatverdacht besteht und die Anklage zugelassen wird. Erst danach könnte es zu einem öffentlichen Prozess kommen





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