Karl Bushby kehrt nach 28 Jahren Fußmarsch nach Hull zurück

Nach fast drei Jahrzehnten endet Karl Bushbys ungewöhnliche Reise. Der britische Abenteurer erreicht seine Heimatstadt Hull und beendet sein Projekt ohne Motorfahrzeuge.

Der britische Abenteurer Karl Bushby ist nach einer fast dreijährigen Wanderung wieder in seiner Heimatstadt Hull angekommen. Die Rückkehr markiert das Ende eines Projekts, das vor 28 Jahren begann und dessen Dauer weit über die ursprünglichen Planungen hinausging. Am Vormittag wurde er euphorisch auf dem Queen Victoria Square begrüßt, wo Tausende Menschen den langjährigen Marsch feierten. Bushby betonte bei der Ankunft, dass diese Entwicklung absoluter Wahnsinn sei und sein Leben grundlegend verändert habe.

Startpunkt in Chile und strikte Reiseregeln

Die Expedition startete offiziell am 1. November 1998 in Punta Arenas im Süden Chiles. Für den ehemaligen Soldaten galten dabei zwei unumstößliche Hauptregeln: Er durfte keine motorisierten Transportmittel nutzen, um auf seiner Route voranzukommen, und er durfte erst nach Abschluss der gesamten Expedition in seine Heimat zurückkehren. Mit einem zweirädrigen Gepäckwagen, der den Spitznamen "The Beast" trägt, und gerade einmal 500 US-Dollar in der Tasche brach er zu diesem Vorhaben auf. Diese finanzielle Ausstattung war extrem knapp bemessen für eine solche globale Unternehmung.

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Routenverlauf durch 29 Länder und extreme Bedingungen

Seine Route führte ihn zunächst durch Süd- und Mittelamerika, weiter über die Vereinigten Staaten und Kanada bis nach Alaska. Von dort aus setzte sich der Weg nach Sibirien fort, durch Asien und schließlich nach Europa. Nach Angaben seines Presseteams legte Bushby seit seinem Aufbruch im Jahr 1998 etwa 50.000 Kilometer zurück. Dabei bereiste er insgesamt 29 Länder und bewältigte dabei nicht nur Gebirge, Wüsten und Dschungel, sondern auch extreme Kälte und gefährliche Gewässer. Die physische Belastung war enorm und erforderte ständige Anpassung an die jeweiligen Umweltbedingungen.

Lebensgefährliche Momente und unerwartete Hürden

Bushby stand während seiner Reise vor zahlreichen lebensgefährlichen Herausforderungen. Im Jahr 2006 wurde er im Zuge der riskanten Überquerung der Beringstraße - einer vereisten, bitterkalten Meerenge zwischen Asien und Amerika - nicht nur von einem Eisbären bedroht, sondern schließlich auch von russischen Grenzbeamten festgenommen. An dieser Stelle war auch der französisch-ammerikanische Abenteurer Dimitri Kieffer anwesend. Zudem musste er wegen Visa-Problemen, finanzieller Schwierigkeiten oder politischer Hindernisse unterbrechen. Zeitweise lebte Bushby deshalb in Mexiko oder in den USA, kehrte aber nach unfreiwilligen Pausen immer wieder an den Punkt zurück, an dem er seine offizielle Wanderroute unterbrochen hatte, um die Regeln nicht zu brechen.

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Familiäre Opfer und persönliche Kosten des Projekts

Auch privat musste der heute 57-Jährige erhebliche Opfer hinnehmen, um seinen Plan in die Tat umsetzen zu können. Als Bushby aufbrach, hinterließ er in England einen kleinen Sohn. Inzwischen hat er eigenen Angaben nach eine Enkelin, die er bisher nicht kennengelernt hat. Das Verhältnis zu seinem Sohn Adam sei jedoch, auch wegen vieler offener Gespräche, gut. "Er versteht seinen Vater, und er ist einer meiner größten Fans", sagte Bushby dem Guardian zuletzt. Diese familiären Entbehrungen waren ein ständiger Begleiter seiner Reise, trotz der Unterstützung durch Freunde und Medien.

Finale der Reise und Rückblick auf 28 Jahre

Das Finale seiner Reise hatte sich bereits angekündigt, als er der BBC in Belgien im September sagte, dass er dies nicht mehr lange so weitermachen wolle. Ursprünglich dachte der Abenteurer für die besondere Expedition zwölf Jahre ein, nun wurden fast drei Jahrzehnte daraus. Auch der Verlust von Investoren im Zuge der Weltwirtschaftskrise 2008 oder die Corona-Pandemie setzten ihm stark zu. Dutzende Tage schwamm er etwa durch das Kaspische Meer, um von Kasachstan nach Aserbaidschan zu gelangen. Auch um nach 28 Jahren endlich wieder britischen Boden unter den Füßen zu haben, musste er ab ins Wasser. Veröffentlichte Tagebucheinträge geben Einblicke in die Probleme, mit denen Bushby in all den Jahren zu kämpfen hatte, bevor er nun dieses Kapitel abschließt.