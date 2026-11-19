Ex-Außenministerin Karin Kneissl bestreitet in St. Petersburg die Zuständigkeit der Wiener MA 35. Sie warnt vor Staatenlosigkeit und zitiert Hans Kelsen.

Die Ex-Österreichische Außenministerin Karin Kneissl hat eine öffentliche Kontroverse über den laufenden Prüfungsprozess ihres österreichischen Staatsbürgerschaft sentzugs geschürt. Am Donnerstag wandte sie sich direkt an die österreichische Öffentlichkeit und legte ein Statement auf der Plattform Telegram aus St. Petersburg vor. Kneissl bestreitet kategorisch die Behauptung der Wiener Stadtbehörde MA 35, sie sei für die Prüfung zuständig, da sie ihren letzten Hauptwohnsitz in Wien gehabt habe. Sie betont, dass ihre Eintragung in Seibersdorf gültig war und keine Doppel staatsbürgerschaft vorliegt.

Kneissl bestreitet Wiener Zuständigkeit

Karin Kneissl erklärte in ihrem Dokument, dass sie seit März 2026 kontinuierlich mit der MA 35 korrespondiere. Sie habe der Behörde bereits vor sieben Monaten schriftlich mitgeteilt, dass in ihrem Fall keine Doppelstaatsbürgerschaft bestehe. Die Ex-Politikerin warnte die österreichischen Behörden explizit davor, dass ein Entzug ihrer Staatsbürgerschaft zur sofortigen Staatenlosigkeit führe. Sie kündigte an, in einem solchen Szenario einen UNO-Reisepass beantragen zu wollen und verwies auf ein mögliches Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich.

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Kneissl verwahrte sich gegen die Darstellung einer Sprecherin der MA 35, wonach das Amt der niederösterreichischen Landesregierung nicht zuständig sei. Statt dessen berufe sich die Wiener Behörde auf ihren letzten Wohnsitz in der Bundeshauptstadt. Kneissl erklärte, diese Angabe sei falsch. Ihr Hauptwohnsitz sei zwischen Oktober 1998 und Dezember 2021 in 2444 Seibersdorf gemeldet gewesen. Sie behauptet, die MA 35 behaupte die Unwahrheit und lege einen gravierenden Verfahrensfehler vor. In Russland selbst verfüge sie lediglich über eine Aufenthaltsgenehmigung, nicht aber über die russische Staatsbürgerschaft.

Historische Parallelen zu Hans Kelsen

Im weiteren Verlauf ihres Statements bezog sich Karin Kneissl auf historische Präzedenzfälle, um ihre Position zu untermauern. Sie verwies darauf, dass totalitäre Regime Zehntausende ihrer Bürger ausgebürgert hätten. Als konkretes Beispiel nannte sie den Fall von Hans Kelsen, dem Verfasser der österreichischen Bundesverfassung, dem Österreich lange vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten die Staatsbürgerschaft aberkannt wurde. Kneissl erklärte, wie Kelsen setze sie keinen Fuß mehr nach Österreich zurück, da sie das Land im Sommer 2020 unfreiwillig verlassen musste.

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Sie erinnerte daran, dass sie in Wien im Sommer 2020 als Russensau angespuckt worden sei, was ihre Ablehnung begründe. Die These, dass Kelsen die Staatsbürgerschaft verloren habe, wurde jedoch von Experten widerlegt. Thomas Olechowski, Geschäftsführer des Wiener Hans-Kelsen-Instituts, erklärte der APA am Donnerstagnachmittag, Kelsen habe seine Staatsbürgerschaft keinesfalls durch Zwang verloren. Er sei 1936 Professor an der Universität Prag geworden. Da das tschechoslowakische Recht keine Doppelstaatsbürgerschaften zuließ, musste Kelsen die österreichische und die deutsche Staatsbürgerschaft zurücklegen.

Rechtliche Grundlagen und Verfahren

Die formale Prüfung eines Staatsbürgerschaftsentzugs durch die MA 35 wurde Anfang der Woche bekannt. Ausgangspunkt war eine Sachverhaltsdarstellung der NEOS im März 2026, die dem Amt der niederösterreichischen Landesregierung übermittelt wurde. Später folgte die Weiterleitung an die Wiener Behörden. Das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 sieht formale Gründe für eine Entziehung vor. Dazu zählt insbesondere die Annahme einer weiteren Staatsangehörigkeit durch den Betroffenen.

Zusätzlich kann die Staatsbürgerschaft laut Paragraf 33 entzogen werden, wenn ein Österreicher im Dienst eines fremden Staates steht. Dies gilt nur, wenn das Verhalten die Interessen oder das Ansehen der Republik erheblich schädigt. Gleichzeitig hat sich Österreich durch internationale Übereinkommen verpflichtet, Staatenlosigkeit prinzipiell zu vermeiden. Karin Kneissl nutzt diese Regelung, um den Entzug als unrechtmäßig darzustellen, da sie keine russische Staatsbürgerschaft besitzt und somit keine Verletzung der Doppelstaatsbürgerschaftsregelung vorliegt.

Hintergrund der Debatte seit 2023

Kneissl klagte in ihrem Statement über eine seit Juni 2023 laufende Debatte um ihre Person, die sie als teils schmutzig bezeichnete. Damals wurde öffentlich bekannt, dass sie an der Universität St. Petersburg arbeiten würde. Die studierte Juristin leitet in der russischen Metropole einen Thinktank, der sich mit Geopolitik befasst. In den letzten Jahren trat sie häufig im russischen Staatsfernsehen als Kommentatorin auf. Obwohl sie regelmäßig in den Medien zu sehen ist, sagte sie wiederholt, keine Russin werden zu wollen und lehne die Annahme der russischen Staatsbürgerschaft ab.