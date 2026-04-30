Karin Kneissl inszeniert sich als bescheidene Exilpolitikerin in Russland

Die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneissl präsentiert sich in einem Video mit kremlnahen Trollen als zufriedene Exilpolitikerin in Russland. Trotz harter Lebensbedingungen behauptet sie, dort mehr Freiheit gefunden zu haben. Ihre Pro-Putin-Haltung und ihre Rolle als Propagandistin werden kritisch betrachtet.

Die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneissl , die heute in Russland lebt, inszeniert sich in einem Video mit den kremlnahen Trollen Wowan und Lexus als bescheidene Exil politikerin.

Das Video, das von den beiden für ihre provokativen Deepfakes bekannten Aktivisten produziert wurde, zeigt Kneissl in einem ländlichen Dorf in der Region Rjasan. Dort soll sie ein neues Leben führen, fernab von Europa, das ihrer Meinung nach nicht mehr zu ihr passe. Die russischen ‚Prankster‘ beschreiben ihr Dasein als idyllisch – umgeben von der Natur des Flusses Oka, der an die Donau erinnert, und einem Dorfmarkt, der angeblich weit angenehmer sei als österreichische Supermärkte.

Kneissl selbst räumt jedoch ein, dass das Leben in einem russischen Dorf härter sei als in einem französischen. Sie berichtet von langen Autofahrten auf holprigen Straßen, die sie zweimal wöchentlich zurücklegen muss, um ihre Lehrtätigkeit in Rjasan wahrzunehmen. Die Fahrt dauert jeweils zwei Stunden, und die Straßen seien ‚gelinde gesagt herausfordernd‘. Trotz dieser Schwierigkeiten behauptet sie, in Russland mehr Freiheit gefunden zu haben als in Europa.

Auf Telegram teilt sie Einblicke in ihren Alltag, wie etwa die Fahrt durch Schneestürme, die sie mit ihren Hunden unternimmt. Gleichzeitig reagiert sie sarkastisch auf die Berichterstattung österreichischer Medien, die sie als ‚pathologisch besessen‘ bezeichnet. Sie schreibt, sie besitze zwar einen fliegenden Teppich, den sie während ihrer Vorlesungen im Iran erhalten habe, doch das Wetter in Russland sei zu eisig, um ihn zu nutzen. Stattdessen fahre sie einfach weiter und weiter.

Seit ihrem Rückzug aus der österreichischen Politik hat sich Kneissl zunehmend als Propagandistin für Russland positioniert. Ihre öffentlichen Äußerungen ähneln zunehmend der Rhetorik der umstrittenen Kreml-Sprecher. Schon vor ihrer Ernennung zur Außenministerin reiste sie regelmäßig nach Russland. Heute verdient sie in Russland mehr als sie als Ministerin in Österreich bezog, wie Untersuchungen des russischen Exilmediums ‚Novaya Gazeta Europe‘ in Zusammenarbeit mit dem ‚Standard‘ und dem Investigativmedium ‚The Insider‘ ergeben haben.

Ihre Pro-Putin-Haltung wird offiziell gut bezahlt, was ihre Rolle als Sprachrohr des Kremls unterstreicht. Die österreichische Öffentlichkeit reagiert auf ihre Aktivitäten mit Skepsis, während Kneissl selbst jede Kritik als ungerechtfertigt abtut und ihre Entscheidung, in Russland zu leben, als bewusste Wahl für ein freieres Leben darstellt





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