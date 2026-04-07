Karin Bergmann wird Interimsintendantin der Salzburger Festspiele

Nach der Beurlaubung von Markus Hinterhäuser übernimmt Karin Bergmann die interimistische Leitung der Salzburger Festspiele. Eine Findungskommission und eine externe Personalberatung sollen bei der Suche nach einer dauerhaften Lösung helfen.

Die ehemalige Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann übernimmt die interimistische Intendanz der Salzburger Festspiele . Dies wurde am Dienstagnachmittag vom Kuratorium bekannt gegeben. Die 72-jährige tritt die Nachfolge von Markus Hinterhäuser an, der beurlaubt wurde, was nicht zuletzt auf Differenzen mit Bergmann zurückzuführen ist. Bergmann wird die Umsetzung des Spiel- und Haushaltsplans für die kommende und die nächste Festspielsaison verantworten.

Das neu zusammengesetzte Direktorium, bestehend aus Präsidentin Kristina Hammer, dem Kaufmännischen Direktor Lukas Crepaz und Interimsintendantin Karin Bergmann, wird morgen, am Mittwoch, um 11 Uhr ein Pressegespräch im Salzburger Festspielhaus abhalten. Die Ausschreibung für die Künstlerische Intendanz sowie die Position des Präsidenten bzw. der Präsidentin ist in den kommenden Wochen geplant. Das Kuratorium hat sich auf die Einsetzung einer Findungskommission und die Hinzuziehung einer externen Personalberatung geeinigt. In einer schriftlichen Stellungnahme äußerte Bergmann ihren großen Respekt vor der Verantwortung und ihre Anerkennung für die künstlerische Leistung von Markus Hinterhäuser. Sie betont, dass sie die interimistische künstlerische Leitung auf ihre eigene Weise und mit ihrer Erfahrung ausüben wird, stets mit Respekt vor dem künstlerischen Profil, das die Salzburger Festspiele in den vergangenen Jahren entwickelt haben. Besondere Bedeutung misst sie Sorgfalt, Verlässlichkeit und einer Kultur von Würde, Respekt und Vertrauen bei. Karin Bergmann wird von verschiedenen Seiten gelobt. Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP), in ihrer Funktion als Kuratoriumsvorsitzende, freut sich über die Verpflichtung einer versierten Kulturmanagerin, die mit Empathie, Menschenkenntnis und Erfahrung die Weichen für die Zukunft stellen werde. Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) würdigt Bergmann als erfahrene künstlerische Direktorin, die die Rolle mit Bravour meistern werde, und hebt ihre Glaubwürdigkeit in politischen Auseinandersetzungen um die Freiheit der Kunst hervor. Auch Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) hebt Bergmanns Mischung aus künstlerischem und menschlichem Feingefühl sowie organisatorischer Stärke hervor. Bergmanns Ernennung hängt mit früheren Ereignissen zusammen. Nach der frühzeitigen Trennung von der Schauspielchefin Marina Davydova nach nur einem Jahr Ende 2024 forderte das Kuratorium von Markus Hinterhäuser Transparenz bei der Neubesetzung. Auf die Ausschreibung hatten sich 23 Kandidatinnen und Kandidaten beworben, von denen sechs zu einem Hearing eingeladen wurden. Medienberichte unmittelbar nach dem Hearing deuteten darauf hin, dass Hinterhäuser Bergmann als Favoritin bezeichnet haben soll, obwohl sie weder am Auswahlverfahren noch am Hearing teilgenommen hatte. Das Kuratorium, in dem Fördergeber wie Bund, Land und Stadt Salzburg sowie der Salzburger Tourismusförderungsfonds vertreten sind, reagierte auf diese Berichte verärgert. In einer Sitzung, in der Hinterhäuser sich erklären musste, kam es zu Meinungsverschiedenheiten. Schließlich teilte das Kuratorium mit, dass Hinterhäuser die Bedingungen zur Fortsetzung seines Vertrages nicht erfüllt habe. Eigentlich war bereits eine Verlängerung bis Herbst 2031 vereinbart, doch Hinterhäuser ließ die gesetzte Frist verstreichen. Es folgte eine rechtliche Auseinandersetzung. Am 26. März wurde bekannt gegeben, dass die Salzburger Festspiele und Hinterhäuser aufgrund unüberbrückbarer Differenzen getrennte Wege gehen. Hinterhäuser wurde bis zum Ende seines Vertrages, am 30. September 2026, beurlaubt. Bereits zuvor hatte das Kuratorium die Ausschreibung der künstlerischen Leitung vorbereitet





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