Kardashian und Hamilton zeigten gemeinsame Fotos auf Instagram

Die Unternehmerin Kim Kardashian hat ein 20-teiliges Foto- und Videoalbum auf Instagram veröffentlicht, das viele gemeinsame Aufnahmen mit Lewis Hamilton enthält. Die beiden haben ihre Beziehung bisher nicht offiziell bestätigt.

Die Unternehmerin veröffentlichte auf Instagram ein 20-teiliges Foto- und Videoalbum mit Eindrücken der vergangenen Wochen und zeigte dabei erstmals auch mehrere gemeinsame Aufnahmen mit dem Briten.

Besonders viel Aufmerksamkeit bekam ein Clip von einer Fahrradtour durch New York. Kardashian versucht darin zunächst lässig für die Kamera zu posieren, verliert beim Anfahren aber kurz das Gleichgewicht und stößt überrascht einen Schrei aus. Hamilton filmt die Szene und grinst in die Kamera. Den Beitrag kommentierte die 45-Jährige knapp mit dem Wort 'lately'.

Der Rennfahrer taucht dabei zwischen Aufnahmen von den vier Kindern Kardashians, weiteren Familienbildern und Selfies auf. Schon Anfang April hatte Hamilton selbst für Spekulationen gesorgt. In einem Video von einer rasanten Fahrt durch Tokio war am Ende kurz Kardashian zu sehen. Nach einem Driftmanöver sagt sie lachend: 'Das ist verrückt'.

Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Beziehung bisher nicht. Gemeinsam wurden sie allerdings immer wieder gesehen: bei der Super Bowl, auf dem Coachella-Festival und zuletzt nach einem Besuch des von Kardashian produzierten Broadway-Stücks 'Fear of 13' in New York. Paparazzi erwischten sie Händchen haltend





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kim Kardashian Lewis Hamilton Instagram Fotos Beziehung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

João Fonseca: Die eine Waffe, die niemand kontern kannWer die French Open gewinnen will, braucht eine Facette in seinem Spiel, die ihn über alle anderen stellt. Hat João Fonseca alle Zutaten für den Grand-Slam-Coup?

Read more »

Kim Kardashian und Lewis Hamilton zeigen ihre Liebe offenKim Kardashian und Lewis Hamilton zeigen ihre Liebe so offen wie nie zuvor. Sie gingen gemeinsam auf eine Fahrradtour durch New York und posteten die Fotos auf Instagram. Die beiden Promis sind seit über zehn Jahren bekannt, aber erst seit Anfang des Jahres gibt es Hinweise auf eine Beziehung.

Read more »

Kim Kardashian teilt erstes Selfie mit Lewis HamiltonKim Kardashian und Lewis Hamilton machen ihre Beziehung offiziell: Erstes gemeinsames Selfie auf Instagram sorgt für Aufsehen bei Fans.

Read more »

Kim Kardashian zeigte erstmals Foto mit Lewis HamiltonErst ein Gastauftritt in seinem Video, jetzt ein Platz in ihrem Instagram: Reality-TV-Star Kim Kardashian und Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton machen ihre Beziehung immer weniger zum Geheimnis.

Read more »