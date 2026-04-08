Kapuzinerkloster Dornbirn: Politische Debatte um Nachnutzung und Wohnrecht

Die Stadt Dornbirn hat das Kapuzinerkloster gekauft, doch die Nachnutzung sorgt für anhaltende Kritik. Neos beanstanden fehlende Diskussionen und das Wohnrecht der Patres. Bürgermeister Fässler verteidigt den Kauf als Kompromiss.

Das Kapuzinerkloster in Dornbirn bleibt weiterhin Gegenstand politischer Auseinandersetzungen. Der Kauf des Klosters durch die Stadt Dornbirn für rund vier Millionen Euro im Herbst hat eine anhaltende Debatte ausgelöst, insbesondere hinsichtlich der geplanten Nachnutzung und der Vereinbarungen mit dem Franziskanerorden .

Die Neos-Partei in Dornbirn äußert deutliche Kritik an der Vorgehensweise der Stadtverwaltung, da die Entscheidung zur Nachnutzung ihrer Ansicht nach ohne ausreichende Diskussion getroffen wurde. Insbesondere die Tatsache, dass die Patres des Ordens noch für fünf Jahre im Kloster wohnen bleiben dürfen und darüber hinaus ein lebenslanges Wohnrecht genießen, solange mindestens drei von ihnen im Kloster leben, stößt auf Unverständnis. Die Neos bemängeln, dass diese weitreichenden Vereinbarungen nur im Stadtrat beschlossen wurden und die Stadtvertretung nicht in die Entscheidungsprozesse einbezogen war. Diese mangelnde Einbeziehung, so die Kritik, benachteilige die Bevölkerung von Dornbirn, da wichtige Aspekte der Nachnutzung und die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen nicht ausreichend diskutiert und geprüft wurden. Martina Hladik von den Neos bemängelte insbesondere die finanzielle Seite der Vereinbarung. Sie sieht es als wirtschaftlich nicht nachvollziehbar an, dass die Patres mietfrei und auf unbestimmte Zeit im Kloster wohnen können, da die Erhaltungskosten des Gebäudes letztendlich von den Bürgerinnen und Bürgern Dornbirns getragen werden müssen. Aufgrund dieser Kritikpunkte hat die Neos eine Aufsichtsbeschwerde eingebracht, um die Rechtmäßigkeit der getroffenen Entscheidungen zu überprüfen und eine Korrektur der Vereinbarungen zu erwirken.\Bürgermeister Markus Fässler (SPÖ) verteidigt die getroffenen Vereinbarungen und bezeichnet sie als einen tragfähigen Kompromiss. Er bedauert laut ORF, dass er vor diesem Schritt kein persönliches Gespräch mit den Kritikern führen konnte, hält jedoch an den Nutzungsbedingungen fest. Fässler argumentiert, dass die Katholische Kirche ohne diese Zugeständnisse einem Verkauf des Klosters möglicherweise nicht zugestimmt hätte. Er betont die Bedeutung des Franziskanerordens für die Seelsorge im Krankenhaus und im Pflegebereich und hebt hervor, dass das Kapuzinerkloster eine der meistbesuchten Kirchen in Dornbirn ist, in der viele Menschen auch die Beichte suchen. Er argumentiert, dass Kultur und Tradition nicht leichtfertig aufgegeben werden sollten. Für die zukünftige Nutzung des Klosters gibt es bereits erste konkrete Überlegungen. Fässler kann sich vorstellen, dass standesamtliche Trauungen in den Räumlichkeiten des Klosters stattfinden werden. Darüber hinaus soll ein Teil des Gebäudes der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Der Innengarten soll bereits ab Mitte Juni im Rahmen des Jubiläumsfests der Stadt geöffnet werden. Diese Öffnung soll es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, das Klosterareal zu erkunden und die historische Bedeutung des Gebäudes besser kennenzulernen. Die Stadtverwaltung plant zudem, weitere öffentliche Veranstaltungen und kulturelle Angebote im Kloster zu etablieren, um das kulturelle Leben in Dornbirn zu bereichern.\Auch von Seiten des Klosters wird die zukünftige Entwicklung positiv gesehen. Pater Makary äußert im ORF, dass sich die Patres auf den frischen Wind freuen und sich als offen für die Menschen verstehen. Diese Aussage deutet auf eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und der Bevölkerung hin, um das Kloster in Zukunft als einen Ort der Begegnung und des kulturellen Austauschs zu etablieren. Die geplante Öffnung des Innengartens und die angedachten standesamtlichen Trauungen sind erste Schritte in diese Richtung. Die Debatte um die Nachnutzung des Kapuzinerklosters verdeutlicht die komplexen Herausforderungen, die mit der Umnutzung historischer Gebäude verbunden sind. Es geht nicht nur um finanzielle Aspekte und rechtliche Rahmenbedingungen, sondern auch um die Bewahrung von Traditionen, die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Bevölkerung und die Schaffung eines Ortes, der sowohl der religiösen Gemeinschaft als auch der Öffentlichkeit zugänglich ist. Die weiteren Entwicklungen und die Umsetzung der geplanten Maßnahmen werden zeigen, wie dieser Spagat gelingen kann. Die zukünftige Gestaltung des Klosters wird ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um Tradition und Moderne in Dornbirn sein





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kapuzinerkloster Dornbirn Nachnutzung Politik Neos Franziskanerorden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Wird seine Gründe haben, für den ÖFB zu spielen“Im Vorarlberger Montafon aufgewachsen, begann er 1999 nach der Matura am Sportgymnasium Dornbirn mit dem Studium der Publizistik und Politikwissenschaft in Wien. Seit 2004 im Journalismus - zuerst im Wochen- und Tageszeitungsbereich, dann vier Jahre lang als Redaktionsleiter von Sky Sport News HD im TV-Sektor.

Read more »

DSDS-Aufregung: Isi Glücks freizügiger Look sorgt für GesprächsstoffDie neue DSDS-Jurorin Isi Glück sorgte bei ihrem Debüt mit einem auffälligen Outfit für Aufsehen, das kaum etwas verdeckte. Die Sängerin erklärte offen, dass sie bewusst auf Unterwäsche verzichtete, um ihren Look optimal zur Geltung zu bringen. Ihr Auftritt polarisierte, während sie selbst betonte, dass ihr Fokus auf der Bewertung der Kandidaten lag.

Read more »

Bohlens glattes Gesicht bei DSDS sorgt für SpekulationenDie neue Staffel von 'Deutschland sucht den Superstar' startet, doch statt der Kandidaten sorgt Dieter Bohlens überraschend glattes Aussehen für Diskussionen im Netz. User spekulieren über Schönheitsbehandlungen oder übertriebene Filter.

Read more »

Kontroverse um Genehmigungspflicht für Auslandsaufenthalte: Wehrdienstregel sorgt für AufregungEine neue Wehrdienstregel, die Männer im wehrfähigen Alter zur Genehmigung längerer Auslandsaufenthalte verpflichtet, sorgt für Diskussionen. Während die Regierung beruhigt, hagelt es Kritik aus der Opposition.

Read more »

Mutandwa-Hattrick sichert SV Ried wichtigen Sieg und sorgt für Klassenerhalt-TräumeKingstone Mutandwa avancierte mit einem Hattrick zum Matchwinner für die SV Ried gegen Altach. Der Sieg in der Nachspielzeit stärkt das Selbstvertrauen und lässt die Träume vom Klassenerhalt wachsen. Die Zukunft von Mutandwa und Peter Kiedl in Ried ist offen.

Read more »

'Liebe Madrid': Schiri sorgt vor Real-Hit für AufsehenChampions League: Vor Real Madrid vs. Bayern sorgt Schiedsrichter Michael Oliver durch Fotos seiner Ehefrau für hitzige Debatten abseits des Rasens.

Read more »