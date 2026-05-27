Kapitän Abdulkareem Al Masabi spricht über die Auswirkungen des Iran-Angriffs auf die Ölversorgung und die Notwendigkeit von alternativen Lieferrouten

Kapitän Abdulkareem Al Masabi, Chef der Logistiktochter des staatlichen Ölkonzerns Adnoc L&S, spricht über die Auswirkungen des Iran-Angriffs auf die Ölversorgung und die Notwendigkeit von alternativen Lieferrouten. Er betont, dass die Situation vor Ort von Feindseligkeiten geprägt und höchst riskant ist, und dass die Tanker aufgrund von Drohnen- und Raketenangriffen gefährdet sind. Gleichzeitig betont er, dass Adnoc L&S international sehr breit aufgestellt ist und dass alternative Lieferrouten wie die Ost-West-Pipeline helfen, die Abhängigkeit von der Golfregion zu reduzieren.

Kaum jemand weiß besser, was es bedeutet, heute Öl und Gas aus der Golfregion zu schaffen, als Kapitän Abdulkareem Al Masabi. Der Logistik-Chef des arabischen Ölkonzerns Adnoc spricht über verantwortungslose Politiker, steigende Preise und notwendige Umwege zu den Kunden.

Drei Monate nach dem Angriff der Amerikaner auf den Iran ist die Straße von Hormuz für Schiffe immer noch weitgehend unpassierbar. Weder Donald Trumps vorschnell verkündeter Deal mit Teheran noch der andauernde US-Raketenbeschuss ändert bisher etwas daran, dass rund 2000 Tanker in der Meeresenge am Persischen Golf festsitzen und der Welt ein Fünftel des Erdöls fehlt.

Mitten im Auge des Sturms ist Kapitän Abdulkareem Al Masabi, Chef der Logistiktochter des staatlichen Ölkonzerns aus Abu Dhabi Adnoc L&S. Mit der "Presse" spricht er über alternative Lieferrouten, den gefährlichen Knoten in der Weltwirtschaft und wie es manchen Tankern doch gelingt, voll Öl und Gas durch die Straße von Hormuz zu schlüpfen.

"Die Situation vor Ort ist von Feindseligkeiten geprägt und höchst riskant", sagt Al Masabi, der über eine Flotte von gut hundert Schiffen verfügt. Seit die iranischen Revolutionsgarden die Kontrolle über die "Sackgasse" im Persischen Golf an sich gezogen haben, säßen fast zweitausend Handelsschiffe fest. Jeder Versuch, die 33 Kilometer enge Passage in Richtung offener See zu durchqueren, um Energie, Treibstoff und Dünger zu liefern, ist gefährlich.

Die Tanker müssen damit rechnen, von Drohnen und Raketen ins Visier genommen zu werden oder auf Minen aufzufahren. Nach Daten der International Maritime Organisation (IMO) wurden bisher rund 30 Angriffe auf kommerzielle Tanker registriert. Zehn Seeleute kamen dabei ums Leben.

"Das trifft nicht nur die Menschen an Bord. Das ist auch ein Problem für die gesamte Weltwirtschaft", so der Adnoc-Manager.

"Wir versuchen das Beste, um die Situation zu erleichtern. "Und das auch mit einigem Erfolg. In den vergangenen Tagen meldeten Schiffstracking-Dienste immer wieder, dass es neben Katar vor allem Abu Dhabi gelungen sei, heimlich Tanker mit Öl und Gas durch die umkämpfte Meeresenge zu schwindeln. Ein Teil der Bewegungen seien sogenannte "Dark Transits", bei denen Schiffe ihre Transponder abschalten und so nicht mehr zu orten sind, zeigen Schiffsbewegungsdaten.

"Adnoc zeigt, dass es gewillt ist, mehr Risiko auf sich zu nehmen, um ihr Öl aus der Region zu bekommen", sagt Matt Wright vom Datenanbieter Kpler zu Bloomberg. Demnach seien etliche Schiffe sogar mehrfach durch die Meeresenge gefahren, um noch mehr Öl und Gas abzuholen. Die Berichte über "Dark Transits" will der Adnoc-Logistikchef nicht kommentieren. All das, was durch die Straße von Hormuz komme, sei jedoch "vernachlässigbar im Vergleich zu den Mengen vor der Krise", betont Kapitän Abdulkareem Al Masabi.

Der Großteil der regionalen Öl- und Gasproduktion müsse eingelagert werden. Dass die Logistiktochter von Adnoc deren Kunden in Europa und Asien dennoch beliefern kann, liegt vorwiegend daran, dass Adnoc L&S international sehr breit aufgestellt ist. Nur etwa fünf Prozent aller Schiffe, die das Unternehmen unter Vertrag hat, passieren üblicherweise die Straße von Hormuz.

"Wir holen die Ware eben von anderswo auf der Welt ab", so der Firmenchef. "Aktuell fahren wir etwa verstärkt in die USA und nach Brasilien und bringen das Produkt von dort nach Europa". Öl und Gas aus der Golfregion komme vermehrt über Häfen am Roten Meer oder durch Jordanien und Syrien auf den Weltmarkt. Die Vereinigten Arabischen Emirate selbst setzen beim Export hauptsächlich auf ihren Hafen Fudschaira, der knapp außerhalb der Straße von Hormuz liegt.

"Zu viel Energie dieser Welt bewegt sich durch zu wenige Flaschenhälse", sagte Adnoc-Chef Sultan Al Jaber vergangene Woche. "Genau deshalb haben die Emirate vor über einem Jahrzehnt beschlossen, in Infrastruktur zu investieren, die die Straße von Hormuz umgeht". Konkret handelt es sich dabei um die sogenannte Ost-West-Pipeline, die die Ölfelder des Landes mit dem Hafen Fudschaira verbindet. Schon heute kommen 1,8 Millionen Fass am Tag auf diesem Weg an.

Bis 2027 soll das Volumen verdoppelt werden. Die Hälfte des Projekts ist bereits umgesetzt. Es gibt keinen Ersatz für die Energie aus dieser Region, ist Al Masabi überzeugt.

"Die Straße von Hormuz muss frei passierbar sein". Ansonsten würden die Preise an den Tankstellen weltweit weiter steigen, Nahrungsmittel knapp werden, die Inflation in die Höhe gehen. Sein eigenes Unternehmen konnte den Nettogewinn im ersten Quartal um ein Fünftel steigern. Aber für jene Länder, die auf Lieferungen aus der Golfregion angewiesen sind, werde es mit jedem Tag teurer und teurer.

"Die Konsumenten weltweit bezahlen dafür, dass ein Land die Straße von Hormuz in Geiselhaft nimmt"





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