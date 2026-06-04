Kapfenberg gleicht in Finalserie aus - Entscheidung fällt am Samstag

Die Kapfenberger Bulls siegten in einem dramatischen Spiel gegen Oberwart mit 88:80 und gllichen damit die Basketball-Finalserie aus. Das entscheidende fünfte Spiel findet am Samstag in Walfersam statt, wo Kapfenberg Heimvorteil hat.

In einem spannenden Basketball -Finalspiel gelang es den Kapfenberger Bulls, gegen die Gunners aus Oberwart auszugleichen und die Serie auf 2:2 zu stellen. Das Spiel in der Oberwarter Sport halle war ein echter Thriller, der beide Teams und den Sport repräsentierte.

Die Bulls zeigten eine nervenstarke Leistung, während die Halle mit 1800 Fans vor feucht-drückender Atmosphäre regelrecht kochte. Die Oberwarter Fans hofften auf den dritten Titel in Folge, doch die Bulls ließen sich nicht einschüchtern. Zwar lagen die von Kapitän Zotov angeführten Steirer während des gesamten Spiels hinten, doch sie kämpften mit aller Leidenschaft und gaben nie auf.

Ein entscheidender Dreier von Green brachte Kapfenberg sechs Minuten vor Schluss in Schlagdistanz, und drei Minuten und 25 Sekunden vor Ende gingen die Bulls erstmals in Führung. Diese Führung gaben sie nicht mehr ab und gewannen am Ende mit 88:80. Damit haben sie nun das Momentum auf ihrer Seite und werden das entscheidende fünfte Spiel der Serie am Samstag in Walfersam bestreiten, wo sie Heimvorteil haben.

Bulls-Manager Michi Schrittwieser und Coach Klym Artamonov lobten nach dem Spiel die Ruhe und Geschlossenheit ihres Teams.

'Wir sind 40 Minuten bei uns geblieben', so Artamonov. Nun fehlen nur noch 40 Minuten zur möglichen Meisterschaft. Die Fans sind begeistert und hoffen auf ausreichend Platz in der Halle, um das Spiel verfolgen zu können. Das war ein Werbespot pur für den Basketballsport in Österreich





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